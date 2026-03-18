Miles de tamborileros toman las calles de Baena en la víspera de san José

Baena se encuentra inmersa desde primeras horas de la tarde de este miércoles en la celebración de la víspera de San José, una de las tradiciones más arraigadas del municipio, que a esta hora de la tarde presenta ya una notable afluencia de tamborileros y vecinos que llenan calles y plazas.

El sonido del tambor, constante y creciente, marca el pulso de una jornada que irá ganando intensidad conforme avance la tarde y que alcanzará uno de sus momentos más esperados con el encendido de los tradicionales candelorios al caer la noche. El candelorio oficial organizado por el Ayuntamiento está previsto que se encienda a las 20.00 horas en la Plaza de la Constitución.

Mujeres y niñas se suman al toque del tambor en Baena. / Juan Carlos Roldán

De forma paralela, la Cofradía de San José, que este año cumple 100 años, prepara su propio candelorio en la plaza de Nuestra Señora de Guadalupe, donde la imagen de San José, situada en el dintel de la iglesia, preside ya el espacio en un ambiente de convivencia, expectación y continuo trasiego de tamborileros.

Uno de los rasgos más distintivos de esta jornada es que el toque del tambor no cesa. Desde primeras horas del día y hasta bien entrada la madrugada, los sones se suceden de manera ininterrumpida, convirtiendo a Baena en un escenario sonoro único donde tradición, identidad y participación popular se funden en una experiencia difícil de encontrar en otros lugares.

El toque del tambor requiere semanas de preparación

Detrás de cada toque hay semanas de preparación. Los grupos de tamborileros llevan tiempo preparando sus cajas, un proceso que requiere técnica, paciencia y conocimiento. Muchos de ellos han aprovechado los misereres de Cuaresma para templar los tambores, mientras que otros han participado en iniciativas como el taller de redoble para mayores, lo que refleja el esfuerzo previo que hay detrás de esta jornada. Es significativo que para participar en este día no hace falta pertenecer a ninguna cuadrilla ni hermandad, simplemente con disponer de un tambor basta.

El sonido del tambor no cesará en toda la jornada en Baena. / Juan Carlos Roldán

La víspera de San José es también una ocasión para la convivencia. Entre toque y toque, los participantes realizan paradas para compartir momentos con amigos y familiares. Las calles del casco antiguo registran una notable actividad en bares y tabernas, donde no faltan las tapas, mientras que las confiterías se convierten en otro punto de encuentro. Precisamente, un grupo de mujeres que se disponía a entrar en uno de estos establecimientos destacaba que aprovecharían la jornada para disfrutar de los dulces típicos de Cuaresma y Semana Santa, poniendo en valor también la vertiente gastronómica de esta tradición.

El ambiente trasciende lo local. Algunos de los participantes han señalado que han llegado desde fuera de Baena y que tenían esta fecha marcada en el calendario desde hace tiempo, atraídos por la singularidad de una celebración que cada año gana mayor proyección.

Niños y mayores se suman a la tradición del toque del tambor en Baena. / Juan Carlos Roldán

Este año hay seis candelorios

En total, serán seis los candelorios que se prenderán a lo largo de la noche, instalados principalmente en el casco antiguo y configurando el habitual circuito por el que discurren los tamborileros. Estos puntos se convierten en espacios de encuentro donde confluyen tradición y convivencia vecinal.

Mientras tanto, grupos de tamborileros y tamborileras recorren libremente las calles de la localidad en una celebración espontánea y abierta, acompañados por numerosos vecinos y visitantes que disfrutan de una de las manifestaciones más singulares del calendario festivo baenense.