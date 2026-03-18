La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a dos por el robo en una explotación ganadera de Pedroche

El robo en el campo vuelve a golpear a la comarca de Los Pedroches, aunque en esta ocasión la investigación ha permitido recuperar el material sustraído. La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras dos por su presunta relación con un robo cometido en una explotación agrícola y ganadera de Pedroche, donde fue sustraído cable de cobre y diverso material de una nave de aperos.

Según ha informado la propia Guardia Civil en una nota de prensa, la actuación se enmarca en los servicios que el instituto armado desarrolla en la provincia de Córdoba dentro del plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La investigación se inició tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero, en la que se alertaba del robo de material y cableado de cobre en una nave ubicada en una explotación ganadera del municipio de Pedroche. A partir de ese momento, agentes del Equipo ROCA que actúa en la zona norte de la provincia comenzaron las gestiones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y recuperar los efectos sustraídos.

Sospechas por el acceso sin forzar la nave

Uno de los primeros indicios que llamó la atención de los investigadores surgió durante la inspección ocular. Los agentes comprobaron que no se habían forzado los accesos a la nave, una circunstancia que llevó a sospechar que el autor o autores del robo podrían haber utilizado una copia de la llave original para entrar en las instalaciones.

Ese detalle orientó las pesquisas y permitió avanzar en la reconstrucción de los hechos. Posteriormente, las gestiones realizadas en distintos establecimientos de compraventa de este tipo de material en la provincia permitieron detectar que en uno de ellos se había efectuado una venta de cable de cobre que coincidía con el sustraído en la explotación ganadera.

A partir de esa operación, la Guardia Civil logró identificar a dos personas como presuntas autoras de la venta, lo que resultó determinante para seguir tirando del hilo de la investigación.

Un detenido y dos investigados

El avance de las pesquisas culminó con la detención de una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Además, los agentes procedieron a la investigación de otras dos personas: una de ellas como presunta autora de un delito de receptación y la otra por un presunto delito de apropiación indebida.

La Guardia Civil ha confirmado, además, que ha logrado recuperar el cable de cobre sustraído, uno de los aspectos más relevantes de la operación, ya que este tipo de robos suele causar importantes perjuicios económicos en las explotaciones del medio rural.

El detenido, los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial competente.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, la Guardia Civil vuelve a poner el foco sobre la importancia de reforzar la vigilancia en el campo cordobés frente a unos delitos que afectan de forma directa a agricultores y ganaderos. La respuesta rápida y la labor del Equipo ROCA han permitido en este caso cerrar el círculo de un robo que había generado preocupación en una explotación de Pedroche.