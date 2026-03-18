El Ayuntamiento de Lucena busca ayuda de la Junta y la Diputación para restaurar la ermita del Valle ante los desplomes y grietas

La parroquia de la Sagrada Familia de Lucena, radicada en la ermita del Valle, requiere con carácter de urgencia la recepción de fondos que sustenten una intervención integral ante los desplomes en algunas estancias, las grietas progresivas y los destrozos en la solería, provocando la inhabilitación de diferentes zonas de la edificación.

El presupuesto inicial estimado para el recalzamiento completo de un edificio del siglo XVIII alcanza la cifra de 300.000 euros. Una campaña de solicitud de colaboración ciudadana procura la captación de financiación, mientras se abordan gestiones con las administraciones públicas.

En un primer momento, el propio párroco, Fernando Martín, ha mantenido reuniones con el alcalde, Aurelio Fernández, quien admite la voluntad municipal de "buscar la manera de que otras administraciones puedan colaborar", en alusión directa a la Diputación de Córdoba y a la Junta de Andalucía, aparte del Obispado de Córdoba.

El párroco, Fernando Martín, junto a una de las grietas del inmueble. / M. González

Desde el Consistorio, simultáneamente, sondean la posibilidad de insuflar una subvención específica. El primer edil puntualizaba que, desde la línea municipal de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico, las cuantías atienden importes menores "y no para obras de esa envergadura". En consecuencia, la intención reside en generar crédito desde otras partidas.

A la espera de reuniones con otras administraciones

En estos momentos, el Ayuntamiento permanece "a la espera" de concertar sendas reuniones con la Diputación y la Junta porque "todos debemos poner de nuestra parte", insiste el alcalde. El objetivo principal es lograr que "no vayan a más" las patologías e importantes deterioros porque "se podría provocar alguna cosa mayor".

Aparte de la protección del patrimonio, el alcalde también hacía referencia a la relevante labor, "tan buena y necesaria", del comedor social Virgen de Araceli, situado en unas instalaciones anexas al templo del Valle. Este edificio contiguo pertenece a la Fundación Cortés y Curado, integrada por el Obispado y otros responsables eclesiásticos.

Finalmente, Fernández remarcaba que "la primera intervención es lo básico", sobre todo, a fin de frenar los movimientos de la estructura detectados en los últimos años y que constituyen la causa de los subsiguientes daños y menoscabos, acentuados por la concurrencia del tren de borrascas de enero y febrero.