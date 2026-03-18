La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura

La Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles una iniciativa para pedir a las administraciones públicas competentes que reactiven la línea férrea entre Córdoba y el Valle del Guadiato a través de Almorchón, una pedanía ubicada ya en la comunidad de Extremadura.

La moción, planteada por IU, ha salido adelante con los votos de todas las formaciones con representación en el pleno, que ha celebrado su sesión ordinaria del mes de marzo. La Diputación no tiene ningún papel activo en la gestión del transporte por tren, de modo que la iniciativa consiste únicamente en pedirle a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que trabajen "de manera coordinada" para reabrir la línea Córdoba-Almorchón.

La reivindicación no es en absoluto nueva. De hecho, existe un convenio de colaboración -como recuerda la moción- entre varias administraciones que lleva ya más de 30 años en un cajón. En virtud de aquel pacto jamás concretado, habría que remodelar la línea por completo mediante fondos que aportarían el Gobierno central (59%), la Junta de Andalucía (25%) y la propia Diputación (16%). En las tres décadas posteriores ha habido otros acuerdos e iniciativas similares pero "la situación sigue sin resolverse", según reza el texto de la moción. Llegó a anunciarse incluso la recuperación de los trenes para el año 2012; obviamente, nunca se cumplió la promesa.

Historia y características del trayecto

La línea Córdoba-Almorchón dejó de transportar viajeros hace medio siglo y quedó solo para el traslado de mercancías hacia el Norte. A diferencia de otras redes ferroviarias de pasajeros, que abundaron por toda la provincia de Córdoba desde finales del siglo XIX y principios del XX conformando una tupida red de contactos, la línea hasta Extremadura nunca fue desmantelada del todo, lo que facilita su recuperación hasta cierto punto.

El tramo entre Córdoba y Almorchón tiene las plataformas, las vías y algunas estaciones que en su día conectaban municipios cordobeses como Obejo, Espiel, Belmez o Peñarroya-Pueblonuevo. También sirvió temporalmente para el transporte de convoyes militares desde la base de la Brigada en Cerro Muriano o para llevar carbón a la central térmica de Puente Nuevo. Su principal problema es que no está electrificada y colocar catenarias, más aún en un trazado de orografía tan complicada, resulta muy costoso. Tiene más de 130 kilómetros de longitud pero sólo un pequeño tramo sigue en servicio para mercancías.

La moción aprobada este miércoles argumenta que "en un contexto en el que las políticas europeas y estatales apuestan por el ferrocarril como medio de transporte clave para la transición ecológica y la vertebración territorial, resulta imprescindible retomar este proyecto y situarlo nuevamente en la agenda de las administraciones públicas".