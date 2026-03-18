Puente Genil mejorará la entrada principal a la localidad: más zonas verdes, carril bici y aparcamiento para autocaravanas

La Diputación de Córdoba va a complementar el proyecto de reurbanización del acceso principal a Puente Genil, con una intervención que permitirá mejorar y acondicionar las zonas verdes ubicadas en los laterales de la avenida de La Rambla, incrementando el espacio destinado para el aparcamiento de autocaravanas y dotando este lugar de una mayor arboleda, así como de elementos de mobiliario urbano, a la vez que se amplía la longitud del carril bici que discurre por la zona. La intervención, financiada con cargo al PFEA, está dotada con más de 100.000 euros de presupuesto, teniendo un periodo de ejecución de tres meses.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, quien en una visita a la localidad ha destacado la importancia de esta actuación en una zona comercial y de ocio muy importante para Puente Genil.

"El PFEA se utiliza para la conservación y mantenimiento de las vías verdes que gestiona la Diputación a través de los convenios de colaboración con ADIF, realizando la Diputación las tareas de mantenimiento y conservación a través de este programa, lo que garantiza la empleabilidad de personas que están en el régimen especial agrario, algo que les sirve para computar esas peonadas para la consecución del subsidio agrario", explicó Lorite, quien añadió que "hemos querido incorporar la regeneración de este espacio donde las autocaravanas hacen ese tránsito entre la Vía Verde de la Campiña y la Vía Verde del Aceite. Además, continuaremos el carril bici con la construcción de 450 metros más, y vamos a garantizar la seguridad vial, ya que en esta avenida se va a instalar un paso sobreelevado para peatones y ciclistas".

Las obras se iniciarán en breve

Lorite indicó que "la avenida de La Rambla es la entrada natural al municipio y además un espacio muy transitado. Hacía falta regenerar este espacio y lo haremos de manera inminente, ya que el inicio de las obras será en breve".

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, incidió en el hecho de que intervenir en la avenida de La Rambla "es una actuación estratégica, ya que es la principal entrada a Puente Genil y tiene una trascendencia en el ámbito comercial importantísima para la imagen de la ciudad, por eso vamos a seguir dando pasos en ese sentido".

Entre las actuaciones previstas, el alcalde puso de manifiesto que la zona dedicada a estacionamiento de autocaravanas pasará de 10 a 15 o 16 plazas, llegando hasta la esquina con el hotel Las Acacias. "También se va a ampliar la arboleda para dotar de más sombra a ese espacio y a la zona centro de dicho lateral este de la actuación con una infraestructura para merenderos y mobiliario urbano para uso y disfrute de la ciudadanía. Del mismo modo, se va a prolongar el carril bici para llegar hasta el hotel y volverá y cruzar al otro lado con un paso de peatones sobreelevado en el punto medio entre las dos glorietas", concluyó.