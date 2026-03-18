La Diputación de Córdoba exhibe la mirada de sus vecinos en su concurso fotográfico turístico

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el próximo 29 de marzo la exposición con las obras ganadoras del tercer Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba, "un certamen que se marca como objetivo promocionar los valores monumentales, culturales, naturales, paisajísticos y las fiestas tradicionales de nuestros pueblos".

De este modo lo ha explicado la responsable de Turismo, Narci Ruiz, quien ha especificado que "esta muestra se compone de un total de 29 fotos, incluyendo las nueve imágenes premiadas, junto a los 18 accésit y las dos menciones especiales".

Según Ruiz, "una oportunidad para que los cordobeses y las cordobesas puedan asomarse a conocer rincones únicos de muchos de nuestros pueblos, y hacerlo a través de la mirada de quienes mejor conocen su tierra".

Un incremento de la participación del 23%

"El objetivo fotográfico de los vecinos y vecinas de la provincia se convierte así en un elemento de promoción y puesta en valor de recursos turísticos, tradiciones y costumbres que forman parte de la idiosincrasia de nuestros pueblos", ha matizado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho hincapié en "la calidad, desde el punto de vista fotográfico, pero también artístico, de las obras presentadas en esta tercera edición de un Concurso que año tras año crece en número de obras participantes".

Ruiz ha recordado que "en esta ocasión, hemos contado con un 23,9 por cierto más de participación con respecto a la edición anterior. Así, del total de las 213 fotografías presentadas, 108 eran de la categoría Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones; 72, Natural y Paisajística y 33 fotografías de la modalidad Gastronomía y Experiencias Turísticas.