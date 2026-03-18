La Diputación de Córdoba descarta reformar la planta de residuos de Epremasa en Montoro y hará una nueva en Pedro Abad

La Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles en una sesión plenaria una resolución para comenzar los trámites de expropiación de una parcela en la que se levantará una nueva planta de transferencia de residuos para toda la comarca del Alto Guadalquivir. En la actualidad, las instalaciones de la empresa pública Epremasa se ubican en Montoro, donde se centraliza la recogida de residuos de toda la zona antes de ser trasladados hasta la planta de tratamiento definitivo de Montalbán. El Alto Guadalquivir es por tanto un punto intermedio en la logística de la recogida de desechos, como otros similares repartidos por toda la provincia.

La planta de Montoro, sin embargo, lleva años presentando numerosos problemas estructurales que han sido denunciados tanto por los representantes sindicales como por partidos políticos. Se han intentado algunas soluciones para paliar sus desperfectos, pero la Diputación ha optado definitivamente por encontrar otra ubicación y levantar una instalación desde cero, esta vez en Pedro Abad.

Sin estabilidad y con la prensa al final de su vida útil

La propia resolución aprobada este miércoles explica las deficiencias de la planta de Montoro. Se encuentra en un terreno arcilloso e inestable, muy sensible a la humedad, por lo que se han producido "movimientos y problemas de estabilidad estructural en la obra civil, poniendo en riesgo la integridad de las instalaciones y la seguridad del personal". Además, las oficinas y áreas de descanso del personal son casetas de obra alquiladas, "no cumplen con los estándares de habitabilidad y confort requeridos para una operación a largo plazo y no son eficientes energéticamente".

Grave es también la situación de la propia prensa de compactado, el núcleo de la planta, que ha llegado casi al final de su vida útil y tiene que ser cambiada, una opción que la Diputación lleva tiempo manejando. Sin embargo, se requieren "modificaciones significativas en la obra civil" y "realizar estas reformas en el emplazamiento actual es inviable debido a la inestabilidad del terreno y podría suponer un riesgo".

Expropiación del terreno

Por todo ello, la resolución aprobada este miércoles señala que "es necesario encontrar una nueva ubicación para la citada Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en la comarca del Alto Guadalquivir". Esa localización ya existe y cuenta con los preceptivos informes previos, por lo que se ha puesto en marcha el mecanismo para expropiar el terreno.

La parcela donde se ubicará la nueva planta de transferencia está en Pedro Abad, tiene 23.000 metros cuadrados y se calcula que tendrá un coste de expropiación forzosa de algo más de 100.000 euros. Tiene entrada por un camino que parte de la carretera CO-401a y respeta el planeamiento urbanístico vigente.