La Diputación de Córdoba abre la negociación sobre los presupuestos para este año 2026

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este miércoles durante la celebración del pleno de la institución el inicio de las conversaciones sobre los presupuestos para este año 2026. Este jueves se reúne una comisión con los portavoces de todos los grupos "para debatir los presupuestos", según ha manifestado durante la sesión.

El equipo de gobierno del PP tiene el borrador de presupuestos elaborado desde hace tres meses, aunque en el primer intento de sacar adelante las cuentas los populares tuvieron que retirar su propuesta ante la evidencia de que ningún otro partido las apoyaría. Ocurrió lo mismo con el plan Diputación Invierte, rechazado hace justo un mes por la oposición con argumentos similares: nunca hubo debate. Fuentes se mostró entonces muy enfadado con las demás formaciones por no dar el visto bueno a un documento que buscaba acelerar los trámites para que los ayuntamientos dispusieran de fondos antes del verano.

Un tímido avance en la negociación llegó hace una semana, cuando el cambio de postura de IU permitió desbloquear el plan Diputación Invierte. Los presupuestos son otra cosa, pero el pacto previo entre la formación de izquierdas y el PP -que aún no se ha concretado- permite al equipo de gobierno mantener el optimismo. "La idea es tener una mayoría suficiente", ha dicho Fuentes en el Pleno, durante la negociación que ahora se abre. Al PP le vale con tan solo un voto, pero tanto Vox como el PSOE se han mostrado críticos y muy reacios a facilitárselo; desde IU, por su parte, han precisado a este medio que la negociación sobre los presupuestos sigue abierta y aún no hay ningún acuerdo cerrado.

La fórmula para aumentar los fondos

La fórmula que ofrece el PP, tal como ha explicado Fuentes en el pleno de este miércoles, pasa por "escalar el mayor número de recursos posible" que se destinan a los ayuntamientos, pero no en el presupuesto, sino aumentando las partidas del plan Diputación Invierte con remanentes de tesorería -una práctica habitual-, que aún se desconocen. Por el momento, el PSOE y Vox se han mostrado escépticos puesto que el borrador de presupuestos "sigue siendo el mismo". IU, de otro lado, mantiene una postura más conciliadora desde su anterior apoyo al PP. Su portavoz, Irene Ruiz, ha dicho en el Pleno que "espero que todo esto se ponga en marcha".

Si Fuentes consigue el voto que necesita, el plan es celebrar un pleno extraordinario el miércoles de la semana que viene sólo para aprobar los Presupuestos de 2026. De ese modo, se podría abrir el trámite de audiencia justo antes de las vacaciones de Semana Santa, y tener en vigor las cuentas de este año a mediados del mes de abril.