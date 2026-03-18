La Borriquita de Montilla recupera su esplendor tras la restauración de Rafael Sánchez García

La Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén de Montilla ha presentado los trabajos de restauración de la imagen de La Borriquita, en el transcurso de un acto celebrado en la iglesia-santuario de María Auxiliadora que contó con la participación del escultor y restaurador aguilarense Rafael Sánchez García, responsable de una intervención de conservación que ha permitido devolver a la talla su aspecto original tras tres meses de trabajo.

Durante el acto, Rafael Sánchez García explicó las características de una intervención que, según se expuso, ha sido "sencilla, de mantenimiento", centrada fundamentalmente en la retirada de repintes y elementos superficiales que no formaron parte de la obra desde su génesis.

En ese sentido, el restaurador detalló que la imagen presentaba numerosos repintes y aplicaciones de betún de Judea que alteraban la lectura original de la obra. Por ello, todas estas capas añadidas con el paso del tiempo han sido retiradas cuidadosamente durante la intervención, que ha contado con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba.

Sin duda, uno de los aspectos más visibles de la restauración ha sido la limpieza de la zona de los ojos del Señor, realizados en fibra de cristal, donde también se habían acumulado repintes que distorsionaban su acabado y su estética. Además, el proceso ha permitido recuperar la viveza de algunos elementos ornamentales. Según se explicó durante la presentación, la decoración dorada había ido adquiriendo con el tiempo un tono verdoso que ocultaba su brillo original. De este modo, la intervención ha permitido devolver a estas partes su luminosidad inicial, recuperando así el aspecto previsto en la concepción de la obra.

Refuerzo de la estructura de la talla

Aunque la imagen no presentaba problemas estructurales de gravedad, los trabajos también han incluido actuaciones de refuerzo destinadas a mejorar su estabilidad. En concreto, se ha afianzado la estructura en la pata trasera derecha de la borriquilla, garantizando así una mayor seguridad para la talla.

Por otro lado, la restauración ha incorporado algunas novedades visibles para los fieles. La imagen presenta ahora una nueva policromía y unas jaquimas —las guarniciones que se colocan en la cabeza del animal— que incluyen el bozal y la boquera. Estos elementos han sido decorados con motivos que recuerdan a los aparejos característicos de los maestros guarnicioneros montillanos.