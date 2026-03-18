La borrasca Therese ya afecta a Córdoba: bajan las temperaturas y... ¿regresan las lluvias?

La borrasca Therese, que llegó ayer a la península Ibérica, ya está afectando a Córdoba y provincia. En las últimas horas se ha producido un descenso de las temperaturas, con mínimas de 7 grados en la pasada madrugada y por debajo de los 4º en la anterior. Además, la lluvia podría hacer acto de presencia antes de lo previsto, hoy mismo, en un fenómeno que se asentaría durante el fin de semana, que se espera sea húmedo.

La Agencia Estatal de Meteorología espera "algunas precipitaciones" en "algunas zonas de Andalucía" durante las próximas horas, así como "altibajos en el comportamiento de las temperaturas" durante los próximos días.

En el caso de Córdoba, la probabilidad de lluvias en algún momento de hoy miércoles, 18 de marzo, es del 70%, especialmente durante la mañana y hasta las 18.00 horas, cuando baja sensiblemente el riesgo.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, y centrándonos ya en el pronóstico concreto para hoy miércoles, 18 de marzo, la Aemet prevé cielos nubosos con nubes medias y altas, abriéndose claros durante la segunda mitad del día. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales, más probables cuanto más al oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 21º; en Lucena, entre 8º y 20º; en Pozoblanco, entre 7º y 18º, y en Priego, entre 6º y 19º.

Predicción por horas del tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 19 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 23º; en Lucena, entre 9º y 22º; en Pozoblanco, entre 7º y 21º, y en Priego, entre 7º y 21º.