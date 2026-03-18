Villa del Río inicia obras de mejora en el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta con el PFEA

El Ayuntamiento de Villa del Río, a través de su área de Urbanismo, ha puesto en marcha las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que afectarán a tres puntos estratégicos de la localidad, donde se modernizarán las infraestructuras públicas.

Tres actuaciones clave en el municipio

Las intervenciones se centran en tres puntos estratégicos de la localidad, como son el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta, donde se busca "mejorar tanto la estética como la funcionalidad de los servicios básicos", según ha informado la concejala de Urbanismo, Almudena Mantilla.

Así, en el Jardín del Lirio se remodelará toda la zona baja, que contará con un nuevo pavimento y una red de saneamiento optimizada; en la calle Madrid se renovará el acerado con un diseño que se ha adaptado a la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida y se han actualizado las redes de agua y saneamiento; y en la calle Fuensanta se acometerá una transformación completa que incluye nuevas aceras, mejora de la accesibilidad y sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Trabajos que ya se desarrollan en la calle Fuensanta de Villa del Río. / Casavi

"Estas obras no solo embellecen nuestro pueblo, sino que garantizan servicios básicos más eficientes y una movilidad sin barreras para todos los vecinos", ha destacado la concejala.

Impacto en el Empleo y Presupuesto

Estas obras del PFEA generarán un total de 1.440 jornadas de trabajo para 12 oficiales y 96 peones.

La ejecución de los trabajos cuenta con un presupuesto total de 268.296,86 euros, financiados de forma conjunta por el SEPE, que aporta 176.241 euros; la Junta, con 59.481 euros; la Diputación de Córdoba, que abonará 19.827 euros, y el Ayuntamiento villarrense, que pondrá 12.747 euros.