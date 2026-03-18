Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caseteros de la FeriaPalcos S. SantaRetrasos alta velocidadMiradorFestival de la GuitarraJardines Elena FortúnHuerta CaballerizasTerremotoEducación especial
instagramlinkedin

Empleo agrario

Villa del Río inicia obras de mejora en el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta con el PFEA

Las intervenciones tienen un presupuesto de más de 268.000 euros y generarán 1.440 jornales

Obras del PFEA en la calle Fuensanta de Villa del Río.

Obras del PFEA en la calle Fuensanta de Villa del Río. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Villa del Río

El Ayuntamiento de Villa del Río, a través de su área de Urbanismo, ha puesto en marcha las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que afectarán a tres puntos estratégicos de la localidad, donde se modernizarán las infraestructuras públicas.

Tres actuaciones clave en el municipio

Las intervenciones se centran en tres puntos estratégicos de la localidad, como son el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta, donde se busca "mejorar tanto la estética como la funcionalidad de los servicios básicos", según ha informado la concejala de Urbanismo, Almudena Mantilla

Así, en el Jardín del Lirio se remodelará toda la zona baja, que contará con un nuevo pavimento y una red de saneamiento optimizada; en la calle Madrid se renovará el acerado con un diseño que se ha adaptado a la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida y se han actualizado las redes de agua y saneamiento; y en la calle Fuensanta se acometerá una transformación completa que incluye nuevas aceras, mejora de la accesibilidad y sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Trabajos que ya se desarrollan en la calle Fuensanta de Villa del Río.

Trabajos que ya se desarrollan en la calle Fuensanta de Villa del Río. / Casavi

"Estas obras no solo embellecen nuestro pueblo, sino que garantizan servicios básicos más eficientes y una movilidad sin barreras para todos los vecinos", ha destacado la concejala.

Impacto en el Empleo y Presupuesto

Estas obras del PFEA generarán un total de 1.440 jornadas de trabajo para 12 oficiales y 96 peones.

Noticias relacionadas y más

La ejecución de los trabajos cuenta con un presupuesto total de 268.296,86 euros, financiados de forma conjunta por el SEPE, que aporta 176.241 euros; la Junta, con 59.481 euros; la Diputación de Córdoba, que abonará 19.827 euros, y el Ayuntamiento villarrense, que pondrá 12.747 euros.

TEMAS

  1. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
  2. Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
  3. ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
  4. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  5. La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
  6. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  7. La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia
  8. Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura

La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura

El Ayuntamiento de Priego licitará en breve por 2,99 millones el proyecto de ejecución de la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Priego licitará en breve por 2,99 millones el proyecto de ejecución de la piscina cubierta

El Parque del Cascajar de Lucena se regenerará con una inversión de 110.378 euros en los próximos meses

El Parque del Cascajar de Lucena se regenerará con una inversión de 110.378 euros en los próximos meses

Puente Genil conectará la Vía Verde del Aceite con el casco urbano gracias a un proyecto de la Diputación de Córdoba

Puente Genil conectará la Vía Verde del Aceite con el casco urbano gracias a un proyecto de la Diputación de Córdoba

Fomento adjudica la obra de rehabilitación de 90 viviendas sociales en Puente Genil

Fomento adjudica la obra de rehabilitación de 90 viviendas sociales en Puente Genil

El Ayuntamiento de Baena adjudica la construcción de ocho viviendas en alquiler para jóvenes y un párking con 44 plazas

El Ayuntamiento de Baena adjudica la construcción de ocho viviendas en alquiler para jóvenes y un párking con 44 plazas

Villa del Río inicia obras de mejora en el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta con el PFEA

Villa del Río inicia obras de mejora en el Jardín del Lirio y las calles Madrid y Fuensanta con el PFEA

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a dos por el robo en una explotación ganadera de Pedroche

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a dos por el robo en una explotación ganadera de Pedroche
Tracking Pixel Contents