Priego espera instalar más de 1.400 telecontadores nuevos en sus aldeas antes de junio

Central de Aguas, empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Priego, está llevando a cabo la instalación de telecontadores en aldeas y aquellas zonas más alejadas del casco urbano, así como la instalación de placas fotovoltaicas en la depuradora del municipio.

Ambas actuaciones, incluidas en el proyecto Red Neuronal Hídrica de Priego, supondrán una inversión de 967.527,88 euros, financiándose el 90% de este importe a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de digitalización del ciclo del agua del Ministerio para la Transición Ecológica, asumiendo el Consistorio el 10% restante.

El proyecto busca impulsar un modelo de gestión más moderno, eficiente y transparente, adaptado a las necesidades reales del municipio, mejorando tanto la capacidad de respuesta del servicio como la información disponible para los usuarios.

Cambio de telecontadores en las aldeas

Según se indica desde el Consistorio, en estos momentos la actuación más visible es el cambio de telecontadores en aldeas y zonas alejadas del casco urbano, dispositivos que permiten la lectura del consumo a distancia, facilitan un mayor control sobre el uso del agua y permiten detectar posibles fugas de forma más rápida, contribuyendo a reducir pérdidas y optimizar el servicio.

En concreto, se instalarán 1.493 contadores en las aldeas de Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Esparragal, El Poleo, Las Higueras, Solvito, Las Lagunillas y El Salado, entre otras.

Según los datos facilitados por Central de Aguas, los trabajos ya han finalizado en Zagrilla Alta, Esparragal y Los Ricardos, llevándose a cabo en estos momentos la instalación en Las Lagunillas y, una vez concluida esta fase, continuará en Tarajal, El Poleo, Las Higueras y Zagrilla Baja, estando previsto que el conjunto de estos nuevos contadores quede instalado antes del 30 de junio de 2026.

Instalan placas fotovoltaicas en la depuradora

De forma paralela, se está llevando a cabo la instalación de placas fotovoltaicas en la depuradora de Priego, actuación que supondrá una inversión de 38.595,89 euros y que, como se indica desde el Consistorio, se encuentra prácticamente finalizada.

Esta dotación permitirá mejorar la eficiencia energética de la instalación y avanzar hacia un funcionamiento más sostenible, permitiendo además la incorporación de nuevas herramientas digitales, conocer con mayor precisión el comportamiento de la red, anticipar incidencias y tomar decisiones con mayor rapidez y eficacia, reforzando así la gestión del ciclo integral del agua.

Depuradora de Priego de Córdoba. / CÓRDOBA

El proyecto incluye también otras actuaciones orientadas a la modernización del sistema, como la elaboración de un Plan Director de Abastecimiento, la implantación de herramientas para reforzar la seguridad de los sistemas digitales, soluciones informáticas para mejorar el control diario de la red y el desarrollo de mapas digitales completos de las redes de abastecimiento y saneamiento. Estas medidas facilitarán la localización temprana de incidencias y permitirán planificar con mayor eficacia las labores de mantenimiento y futuras inversiones.

Central de Aguas ha habilitado además un espacio específico en su página web para informar sobre la evolución del proyecto, donde se irán actualizando los avances.

Asimismo, se han puesto a disposición canales de contacto para resolver dudas o consultas, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las actuaciones, especialmente en las zonas donde ya se están desarrollando.