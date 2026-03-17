La Semana Santa de Cabra estrenará este 2026 carrera oficial y modelo organizativo con protocolo de silencio

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Cabra ha informado de los principales cambios organizativos de la próxima Semana Santa, marcada por la implantación de una nueva carrera oficial en el entorno del Llanete de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y por diversas modificaciones en horarios, recorridos y desarrollo de las estaciones de penitencia.

El Llanete, según ha señalado el presidente de la Agrupación, Bernardo Nicolás Fresnillo, se configura como eje central de la carrera oficial, con dos accesos habilitados: uno por la zona de la calle Antonio Povedano, frente a Marqués de Cabra, y otro por la entrada principal al recinto. Desde la organización se insiste en la consideración de este espacio como "lugar sagrado", por lo que se solicita al público respeto, especialmente en las zonas situadas frente a la capilla del Rosario y la iglesia de Santo Domingo, que quedarán despejadas para el desarrollo del culto.

Cada hermandad realizará allí su estación de penitencia. Los pasos se detendrán ante la capilla del Rosario, donde la presidencia accederá al interior para un acto dividido en tres partes: oración inicial, lectura del Evangelio y oración final. Tras ello, el paso abandonará el recinto en silencio, permaneciendo las bandas fuera hasta que la cofradía haya salido completamente.

Bernardo Nicolás Fresnillo, tras la rueda de prensa. / J. Moreno

En cuanto al acompañamiento musical, se establece que las bandas cesarán su interpretación al acceder al Llanete y la retomarán una vez que el paso lo haya abandonado. La aplicación de esta norma dependerá del momento en que cada hermandad realice su estación de penitencia, ya sea a la salida o a la entrada.

El dispositivo contempla también la instalación de sillas en distintos puntos, con especial atención a personas mayores o con movilidad reducida. En el Llanete se habilitarán medio centenar, además de otras en la zona de Servicios Sociales y en la Plaza de España.

Cambios generalizados en los recorridos de las hermandades

La nueva carrera oficial supondrá cambios generalizados en los recorridos, añadía Fresnillo, si bien desde la Agrupación se subraya que han sido las propias hermandades las que han decidido sus itinerarios y horarios, en algunos casos ampliados para facilitar la organización. Se trata, en cualquier caso, de una experiencia piloto que será evaluada tras la Semana Santa para introducir posibles mejoras.

Desde la organización se reconoce la existencia de "puntos delicados", especialmente en jornadas como Jueves y Viernes Santo, aunque se destaca la colaboración de hermandades, administraciones y servicios municipales para garantizar el desarrollo normal de las procesiones.

Asimismo, se trabaja en la sonorización del entorno del Llanete para facilitar la participación de los cortejos en las oraciones, así como en la habilitación de espacios de refugio en caso de lluvia, entre ellos varios templos de la localidad y dependencias privadas.

Adelanto del pregón

La Agrupación insiste en que el objetivo principal de estos cambios es reforzar el sentido religioso de la Semana Santa egabrense, confiando en la implicación de cofradías y ciudadanía para el buen desarrollo de esta primera edición del nuevo modelo organizativo.

También, entre las novedades, destaca el adelanto del pregón, que se celebrará finalmente a las 12.30 horas este próximo domingo 22 de marzo en el Teatro El Jardinito, a cargo de María Ángeles Rebolledo, con el objetivo de ajustarlo a los horarios habituales de la jornada.