El PSOE critica a Salvador Fuentes por 540 días sin convocar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de Córdoba.

El PSOE ha criticado que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, lleve 540 días sin convocar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas tras su constitución, y ha reclamado una reunión “urgente” de este órgano para conocer el borrador de los Presupuestos de 2026 y coordinar respuestas ante los problemas de los municipios, según informan los socialistas en una nota de prensa.

La denuncia ha sido realizada por el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, junto a las alcaldesas de Moriles y Fuente Tójar, Paqui Carmona y Marifé Muñoz, respectivamente. Según ha trasladado el Grupo Socialista, el Consejo no ha vuelto a reunirse desde su sesión constitutiva, celebrada el 23 de septiembre de 2024.

Morales ha recordado que este órgano fue presentado por el Gobierno provincial del PP como una herramienta estable de coordinación con los ayuntamientos para abordar de forma conjunta las principales políticas de la Diputación. Sin embargo, sostiene que, año y medio después, aquel anuncio “ha quedado en una simple fotografía sin continuidad ni contenido real”.

El PSOE critica la ausencia de diálogo con los municipios

Desde el PSOE se considera que esta parálisis refleja un modelo de gestión más centrado en el anuncio que en la cooperación real con los ayuntamientos. En este sentido, Morales afirma que el Ejecutivo provincial “vive más pendiente del titular y de la propaganda que de la gestión y del trabajo real con los municipios”.

Los socialistas entienden además que el momento actual hace más llamativa aún la falta de convocatoria del Consejo, especialmente tras los daños sufridos por numerosos pueblos a causa de las recientes borrascas y episodios de fuertes lluvias. “Muchos ayuntamientos están afrontando inundaciones, daños en infraestructuras municipales y necesidades urgentes de actuación”, ha señalado el Grupo Socialista, que insiste en que precisamente para ese tipo de situaciones se creó este espacio de coordinación.

La crítica se produce también en un contexto político marcado por la ausencia, a estas alturas del año, del Presupuesto provincial de 2026 en el pleno de la Diputación. Para el PSOE, esa circunstancia refuerza la necesidad de escuchar a los alcaldes y alcaldesas y de conocer de primera mano las prioridades de cada municipio antes de aprobar las cuentas.

Moriles y Fuente Tójar denuncian recortes y falta de atención

La alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona, ha expresado su malestar por lo que considera una falta de respeto del Gobierno provincial hacia los responsables municipales. “También me siento traicionada porque la Diputación no quiere dialogar con nosotros para ver el destino de los fondos”, ha manifestado.

Carmona ha recordado además que el PP no cuenta con mayoría absoluta en la institución y ha criticado decisiones que, a su juicio, se han adoptado sin diálogo previo con los ayuntamientos, citando como ejemplo asuntos relacionados con las tasas de agua y basura. También ha advertido del recorte que, según ha denunciado, sufrirá su municipio en el Plan Invierte.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, que ha reprochado al presidente de la Diputación la demora a la hora de recibir a alcaldes y alcaldesas para tratar problemas concretos de sus pueblos, como la despoblación o la falta de servicios bancarios. Según ha indicado, en los tres años de mandato del PP su municipio habría perdido en torno a 600.000 euros en distintos programas de la Diputación, incluido también el Invierte, una merma importante para un presupuesto local anual de 1,3 millones de euros.

Muñoz ha asegurado que ya formó parte de este Consejo en etapas anteriores y que entonces sí existía coordinación y consenso. Frente a ello, ha lamentado que en la actual etapa “aparte de la foto del primer día, no ha habido nada de nada”.

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Con este planteamiento, el PSOE de Córdoba exige a Salvador Fuentes que convoque de manera inmediata el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y lo convierta en un verdadero espacio de trabajo con los municipios. La presión política aumenta en la antesala del debate presupuestario, en un momento en el que muchos ayuntamientos reclaman más apoyo, más interlocución y respuestas concretas desde la institución provincial.