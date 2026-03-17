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Dinamización social

El programa Eracis+ de Palma del Río impulsa cursos de formación y actividades en el primer semestre de 2026

En abril, el programa Eracis+ facilitará a sus usuarios prácticas para la búsqueda de empleo y la digitalización, en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y cursos para el uso del certificado digital

Equipo humeno del programa Eracis+ en Palma del Río.

Equipo humeno del programa Eracis+ en Palma del Río. / J. Muñoz

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

El equipo del programa Eracis+ en Palma del Río ha preparado una amplia programación de actividades que desarrollará en el primer semestre de 2026 y que tiene como objetivo seguir dinamizando la barriada del Quinto Centenario hacia la empleabilidad y el bienestar de sus vecinos.

En el ámbito de la formación, los miembros del programa hablan de dos cursos: un taller de camarera de piso y limpieza profesional y, por otro lado, un taller de monitor sociocultural que comenzará en mayo y se desarrollará también en junio. En el mes de abril, los usuarios realizarán prácticas para la búsqueda de empleo y la digitalización en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, y también cursos de competencias digitales para poder acceder a servicios como el de Hacienda Local.

Gracias a estos talleres y jornadas formativas, los usuarios podrán mejorar el currículum, conocer recursos laborales y aprender a utilizar el Servicio Andaluz de Empleo. Dentro de la adquisición de competencias digitales, desde Eracis+ quieren ayudar a realizar los trámites con las administraciones públicas a través del certificado digital, gestionar prestaciones o solicitar becas.

Talleres sobre educación y familia

Sobre educación y familia, se pretende crear una escuela de madres y padres con herramientas para el uso responsable de tecnologías, habilidades parentales y bienestar emocional.

En el ámbito de la salud, Gala Rojas, educadora social, destaca que se realizará un chequeo básico para detectar posibles carencias y talleres de promoción de hábitos saludables. También quieren promover desde el grupo cómo hacer un uso responsable de los recursos sanitarios del municipio.

Campañas informativas

Habrá sesiones semanales deportivas que se preparan con pilates, aquagym, natación para bebés y aeróbic. También se realiza una campaña informativa sobre las bonificaciones fiscales que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos y sobre deudas con la administración. En el apartado de la sensibilización comenzarán con una campaña de igualdad y seguirán con otra contra el antigitanismo denominada "Gelem Gelem" para eliminar los prejuicios sobre la comunidad gitana enseñando palabras del caló.

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La participación en estos talleres y actividades es totalmente gratuita y los interesados deben dirigirse al Centro Social Juan Ramón Carrillo de la plaza Costa Rica, a la oficina de la Asociación Guadalquivir en la calle Guatemala o a través de las redes sociales.

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