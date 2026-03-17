Montilla aprueba los presupuestos municipales de 2026 por 27,8 millones de euros, un 6,97% más

La Corporación municipal de Montilla ha aprobado con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 27.813.512 euros, un 6,97% más que el ejercicio anterior.

La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, subrayó el carácter estratégico del documento, que "define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo de nuestro municipio". La edil montillana indicó que "estas cuentas se han elaborado tras un análisis muy completo de la situación económica", teniendo en cuenta ingresos disponibles y necesidades de gasto, dentro del marco de las reglas fiscales.

Entre las principales vías de financiación, destacó las transferencias del Estado y de la Junta de Andalucía, la recaudación municipal, las subvenciones y la financiación externa. Tal y como detalló la responsable municipal de Hacienda, "el incremento del presupuesto se debe, en parte, al aumento de las transferencias estatales y al crecimiento del servicio de ayuda a la dependencia, cuya partida se ha incrementado en un 19,93%".

Siete millones para políticas sociales

Ramírez desgranó las subidas en distintas partidas, como control animal, mantenimiento de colegios, transporte público o la Oficina de Turismo. En materia social, cerca de siete millones de euros se destinarán a políticas sociales, con aumentos en ayudas a clubes deportivos y programas de juventud e infancia. También mencionó inversiones en caminos, el PFEA, el Plan de Sostenibilidad Turística y el Plan de Actuación Integrada (PAI).

El capítulo de inversiones contempla 783.766 euros para actuaciones como la rehabilitación del castillo de El Gran Capitán, la retirada de amianto de edificios municipales o la recogida de biorresiduos. Además, la edil destacó la reducción de intereses de la deuda en un 62,7% y la previsión de ingresos por intereses bancarios.

Por su parte, la portavoz de IU, María Luisa Rodas, valoró el proceso de negociación y defendió "un reparto más justo de los ingresos". Explicó que su grupo presentó nueve propuestas, entre ellas, mejoras en calles, espacios públicos y climatización del mercado de abastos, así como iniciativas sociales y culturales. En conjunto, suman unos 242.000 euros. Rodas afirmó que el trabajo realizado fue «importante y, a nuestro entender, satisfactorio", y que, aunque el presupuesto no refleja plenamente el modelo de ciudad que defiende IU, incorpora propuestas relevantes que justifican su apoyo al documento.

El PP reclama ayudas al empleo y a los autónomos

La portavoz del PP, María José Tejada, sostuvo que "el presupuesto municipal no es únicamente un documento técnico", sino la expresión de un modelo de ciudad. A su juicio, las cuentas no responden a las necesidades de desarrollo de Montilla. No obstante, señaló que su grupo actuó "con responsabilidad y con una voluntad constructiva", logrando incluir algunas medidas como mejoras en caminos, limpieza de solares o una auditoría de parques. Aun así, lamentó que muchas de sus propuestas, especialmente las dirigidas a apoyar autónomos, empleo y comercio local, no fueran incorporadas, por lo que justificó su voto en contra.

Por último, la portavoz socialista, Lidia Bujalance, defendió el presupuesto señalando el "dificultoso marco de disciplina fiscal" y el aumento de costes. Afirmó que las cuentas buscan "sostener los servicios públicos, impulsar la actividad económica" y consolidar el modelo recogido en la Agenda Urbana.

Destacó proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística, mejoras urbanas y el PAI, así como la incorporación de propuestas de los grupos. Subrayó que el presupuesto es "un documento vivo" y puso en valor la estabilidad económica municipal, que ha permitido atraer fondos europeos y reducir la deuda municipal por debajo del 7%.