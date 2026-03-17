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Pleno extraordinario

Montilla aprueba los presupuestos municipales de 2026 por 27,8 millones de euros, un 6,97% más

La teniente de alcalde de Hacienda montillano destaca los siete millones de euros que se destinan a políticas sociales y la reducción de la deuda municipal

La teniente de alcalde de Hacienda de Montilla, Antonia Ramírez, interviene durante el pleno extraordinario de presupuestos.

La teniente de alcalde de Hacienda de Montilla, Antonia Ramírez, interviene durante el pleno extraordinario de presupuestos. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Corporación municipal de Montilla ha aprobado con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 27.813.512 euros, un 6,97% más que el ejercicio anterior.

La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, subrayó el carácter estratégico del documento, que "define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo de nuestro municipio". La edil montillana indicó que "estas cuentas se han elaborado tras un análisis muy completo de la situación económica", teniendo en cuenta ingresos disponibles y necesidades de gasto, dentro del marco de las reglas fiscales.

Entre las principales vías de financiación, destacó las transferencias del Estado y de la Junta de Andalucía, la recaudación municipal, las subvenciones y la financiación externa. Tal y como detalló la responsable municipal de Hacienda, "el incremento del presupuesto se debe, en parte, al aumento de las transferencias estatales y al crecimiento del servicio de ayuda a la dependencia, cuya partida se ha incrementado en un 19,93%".

Siete millones para políticas sociales

Ramírez desgranó las subidas en distintas partidas, como control animal, mantenimiento de colegios, transporte público o la Oficina de Turismo. En materia social, cerca de siete millones de euros se destinarán a políticas sociales, con aumentos en ayudas a clubes deportivos y programas de juventud e infancia. También mencionó inversiones en caminos, el PFEA, el Plan de Sostenibilidad Turística y el Plan de Actuación Integrada (PAI).

El capítulo de inversiones contempla 783.766 euros para actuaciones como la rehabilitación del castillo de El Gran Capitán, la retirada de amianto de edificios municipales o la recogida de biorresiduos. Además, la edil destacó la reducción de intereses de la deuda en un 62,7% y la previsión de ingresos por intereses bancarios.

Por su parte, la portavoz de IU, María Luisa Rodas, valoró el proceso de negociación y defendió "un reparto más justo de los ingresos". Explicó que su grupo presentó nueve propuestas, entre ellas, mejoras en calles, espacios públicos y climatización del mercado de abastos, así como iniciativas sociales y culturales. En conjunto, suman unos 242.000 euros. Rodas afirmó que el trabajo realizado fue «importante y, a nuestro entender, satisfactorio", y que, aunque el presupuesto no refleja plenamente el modelo de ciudad que defiende IU, incorpora propuestas relevantes que justifican su apoyo al documento.

El PP reclama ayudas al empleo y a los autónomos

La portavoz del PP, María José Tejada, sostuvo que "el presupuesto municipal no es únicamente un documento técnico", sino la expresión de un modelo de ciudad. A su juicio, las cuentas no responden a las necesidades de desarrollo de Montilla. No obstante, señaló que su grupo actuó "con responsabilidad y con una voluntad constructiva", logrando incluir algunas medidas como mejoras en caminos, limpieza de solares o una auditoría de parques. Aun así, lamentó que muchas de sus propuestas, especialmente las dirigidas a apoyar autónomos, empleo y comercio local, no fueran incorporadas, por lo que justificó su voto en contra.

Por último, la portavoz socialista, Lidia Bujalance, defendió el presupuesto señalando el "dificultoso marco de disciplina fiscal" y el aumento de costes. Afirmó que las cuentas buscan "sostener los servicios públicos, impulsar la actividad económica" y consolidar el modelo recogido en la Agenda Urbana.

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Destacó proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística, mejoras urbanas y el PAI, así como la incorporación de propuestas de los grupos. Subrayó que el presupuesto es "un documento vivo" y puso en valor la estabilidad económica municipal, que ha permitido atraer fondos europeos y reducir la deuda municipal por debajo del 7%.

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