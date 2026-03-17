Palma del Río estrena el nuevo servicio de limpieza viaria, adjudicado a Fepamic por 786.000 euros

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, junto al concejal de Servicios Públicos, Juan Trujillo, han presentado este martes el nuevo dispositivo de limpieza viaria que ya opera en la ciudad y que ha sido adjudicado a la fundación Fepamic por un importe de 786.000 euros. Supone una subida de unos 200.000 euros con respecto al contrato anterior y es el primero elaborado y adjudicado por los populares en el gobierno municipal. El Ayuntamiento de Palma del Río y Fepamic han suscrito un contrato por cuatro años, lo que supone una inversión en este tiempo de 3 millones de euros.

La alcaldesa ha querido aclarar que con el nuevo contrato "hemos conseguido nuevas frecuencias, nuevos itinerarios y nuevas zonas que antes no estaban cubiertas en la limpieza y ahora sí". Con la nueva adjudicación, que se produjo en octubre del pasado año, también "nuevas personas han sido contratadas. Antes teníamos a 17 personas trabajando en la calle y ahora tenemos a 20", ha informado la alcaldesa. La mayoría de los trabajadores han sido subrogados de la anterior empresa y la ciudad es más inclusiva porque el 50% de la plantilla tiene alguna discapacidad, ha reseñado la alcaldesa.

En la presentación ha estado la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, junto con los 20 trabajadores contratados, y se ha exhibido en la Plaza Mayor de Andalucía toda la maquinaria que se pone en funcionamiento cada día para la limpieza viaria. Son "nuevas máquinas con innovación y tecnología que nos van a permitir tener una ciudad más limpia", según Esteo. La presentación ha tenido que ser aplazada debido al tren de borrascas, como ha explicado la regidora, y ha solicitado "colaboración ciudadana" para "mantener la ciudad limpia" también de cara al visitante porque "una Palma del Río limpia es una ciudad más atractiva, más acogedora y con mayor calidad de vid".

Maquinaria que usará Fepamic en el servicio de limpieza viaria de Palma del Río. / J. Muñoz

Fepamic retoma el servicio

La presidenta de Fepamic ha querido dar las gracias al Ayuntamiento y al equipo de trabajadores que "ponen todo su cariño y su esfuerzo para que sean posibles proyectos como este". Rodríguez ha recordado que ya estuvieron doce años en las calles de este municipio y "recuperar Palma ha sido un hito que teníamos pendiente y que por fin hemos podido cumplir".

Al reto del personal con discapacidad se suma la inversión "de más de 600.000 euros en maquinaria", que supone "mucho esfuerzo" para Fepamic pero que cree que "va a merecer la pena" por "seguir construyendo oportunidades laborales de calidad y que los trabajadores estén en las mejores condiciones posibles", en palabras de Rodríguez.

El concejal de Servicios Públicos ha destacado las mejoras que ha supuesto el contrato con Fepamic y ha destacado la maquinaria nueva, "con una máquina barredora, un camión de baldeo, un camión de alta presión" y otras que consiguen eliminar manchas producidas por los excrementos de animales, grasas, restos de cera o chicles, entre otros. Trujillo también ha hecho un llamamiento al civismo y a que la ciudadanía "colabore en mantener limpia la ciudad".

Cuatro niveles de intervención en limpieza

La ciudad se ha dividido en cuatro niveles. El nivel uno "se va a limpiar diariamente, incluidos los festivos, y se trata del casco urbano". Los niveles dos, tres y cuatro establecen distintas periodicidades e incluyen también a los núcleos de población diseminados.

El contrato incluye además la instalación de 30 papeleras, 10 contenedores, la limpieza anual integral de 18 fuentes ornamentales, campañas de concienciación y la recuperación integral de 2.000 metros cuadrados de pavimentos.