El Museo Victorio & Lucchino es el espacio más visitado de Palma del Río, con casi el 43% de turistas en 2025

La delegación de Turismo del Ayuntamiento de Palma del Río ha dado a conocer las cifras de visitantes del pasado 2025 a la localidad. Un total de 11.489 visitantes se han registrado en los diferentes espacios culturales y turísticos de la ciudad, lo que supone un dato similar a 2024, cuando hubo 11.487 visitas en la ciudad.

El espacio más visitado y que despierta un mayor interés en el viajero es el Museo Victorio & Lucchino, que recientemente ha actualizado su colección. El museo de moda absorbe casi el 43% del flujo total de turistas con un total de 4.899 visitantes durante 2025. La Casa Museo de El Cordobés también mantiene su estatus con 3.030 visitas anuales, siendo el mes de mayo el más concurrido en este espacio cultural dedicado a Manuel Benítez, con 445 visitantes.

La concejala de Turismo, Mari Ángeles Zamora, se ha mostrado muy satisfecha con los datos de visitantes y ha reseñado que ha aumentado "el turismo de forma individual, parejas o familias". Creen desde la delegación que "es más productivo y llegamos al final a más gente" con una visita más familiar.

Perfil del turista

El perfil del turista que visita Palma del Río es nacional, ya que tan solo 684 personas fueron extranjeras. Andalucía ofrece el mayor cupo de visitantes, con 7.264 turistas, seguida de la Comunidad de Madrid, que ha aportado 883 visitantes el pasado año, y 530 la Comunidad Valenciana. A nivel local, también los palmeños son redescubridores de su patrimonio, porque participan activamente en los espacios y proyectos de la delegación de Turismo.

Durante este 2025 "nos hemos dirigido a los influencers", por lo que se han realizado fam trips (viajes de cortesía organizados) con diferente temática como la gastronomía, la tauromaquia o diferentes ámbitos. "Tenemos previsto para los días 9 y 10 de mayo un encuentro de caravanistas con el objetivo de dirigirnos a diferentes perfiles", según ha anunciado Zamora. "Desde la delegación no se para, porque nuestro objetivo es que a Palma del Río vengan muchos visitantes y después con el boca a boca, pues lo hagan extensivo a sus familiares o amigos", ha explicado la concejala.

Mari Ángeles Zamora en el claustro de Santa Clara. / José Muñoz Caro

De los datos se extrae que el Mayo Cordobés concentra el mayor número de visitantes con 1.663, seguido de cerca por el mes de marzo (1.525) y noviembre (1.459). En contraposición, el verano sigue siendo un mal momento para las visitas. Julio fue el mes más flojo en visitantes con 265 personas.

En 2025 se han aumentado las visitas guiadas al conjunto monumental histórico o al museo Victorio & Lucchino, por lo que el visitante no solo busca ver sino también entender el arte, la historia y los elementos de la ciudad.