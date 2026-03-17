La Mancomunidad Campiña Sur impulsa talleres de alimentación saludable y consumo responsable en Monturque

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado en Monturque el primer Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable, una iniciativa formativa destinada a promover hábitos de vida más saludables y sostenibles entre la población de la comarca y enmarcada en el Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030 .

Durante el desarrollo de esta actividad, el vicepresidente de la Mancomunidad y alcalde de Monturque, Antonio Castro, señaló que este tipo de iniciativas "busca acercar a la ciudadanía conocimientos sencillos, pero muy valiosos, para mejorar su bienestar y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de nuestro entorno, para que pequeñas decisiones en nuestra alimentación diaria puedan mejorar nuestra salud, reducir el impacto ambiental y apoyar a los agricultores y productores de nuestra tierra".

La jornada contó con la participación de María Rosas, técnica de la Asociación Educa Natura y docente del taller, quien puso de relieve que "comer bien no significa comer menos, sino elegir mejor los alimentos, apostando por productos de temporada y de kilómetro cero que apoyen a quienes producen en el territorio".

Los talleres se desarrollarán en distintos municipios

En ese sentido, el programa se centra en ofrecer herramientas prácticas que permitan comprender cómo las decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación pueden influir de forma positiva tanto en la salud individual como en el medio ambiente y la economía local. De igual modo, se compartieron consejos útiles para reducir el desperdicio, entre ellos planificar la compra, aprovechar las sobras o ajustar las cantidades a las necesidades reales del hogar. Las personas asistentes tuvieron también la oportunidad de poner en práctica diferentes recetas elaboradas con productos ecológicos de la comarca, reforzando así el carácter práctico de la formación.

Por otro lado, estos talleres, que se celebrarán en distintos municipios de la comarca, están dirigidos a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales, con el objetivo de implicar a toda la comunidad en la construcción de un modelo de consumo más responsable y sostenible.