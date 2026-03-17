La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha desmantelado una plantación de marihuana en el término municipal de Lucena, en una actuación que se ha saldado con la intervención de 535 plantas y de todos los elementos habituales de este tipo de instalaciones ilegales.

Según ha informado la propia Guardia Civil en una nota de prensa, el detenido es un vecino de Casariche, de 67 años, al que se le atribuyen de forma provisional un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y otro de defraudación de fluido eléctrico., informa el instituo armado en una nota de prensa.

La actuación se enmarca en los servicios que el instituto armado viene desarrollando en la provincia de Córdoba contra el cultivo y la elaboración de drogas. Los agentes detectaron durante un servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado entre las localidades de Puente Genil y Lucena un enganche ilegal a la red eléctrica en un cortijo de la zona, una circunstancia que hizo sospechar de la posible existencia de una plantación en su interior.

Dos estancias dedicadas al cultivo, una de ellas subterránea

A partir de ese indicio, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro del inmueble. En el interior del cortijo, los agentes localizaron dos estancias destinadas al cultivo de marihuana, una de ellas situada en una zona subterránea, donde se hallaban las 535 plantas en distintos estados de floración.

La Guardia Civil detiene a un vecino de Casariche y desmantela una plantación de marihuana con 535 plantas en Lucena. / CÓRDOBA

Además, los agentes comprobaron que no solo se utilizaban dependencias anexas o escondidas, sino que también el interior de la propia vivienda había sido acondicionado para el cultivo ilegal de cannabis. Todo el dispositivo fue posteriormente desmantelado.

Junto a las plantas, la Guardia Civil intervino también los componentes que integran habitualmente este tipo de explotaciones clandestinas, aunque la nota oficial no detalla el número exacto de aparatos o sistemas incautados.

Investigación abierta y diligencias en manos judiciales

El hallazgo del enganche ilegal refuerza además una de las circunstancias más habituales en este tipo de operaciones: el fraude eléctrico asociado al mantenimiento de instalaciones intensivas de cultivo, que requieren un elevado consumo energético para luz, ventilación y climatización.

La Guardia Civil detiene a un vecino de Casariche y desmantela una plantación de marihuana con 535 plantas en Lucena. / CÓRDOBA

El detenido, la droga y los efectos intervenidos, así como las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Con esta actuación, la Guardia Civil asesta un nuevo golpe al cultivo ilegal de marihuana en la provincia de Córdoba, una actividad que sigue generando preocupación tanto por su vinculación con el tráfico de drogas como por los riesgos de seguridad que conllevan las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. En entornos rurales como este, la vigilancia sigue siendo clave para frenar un fenómeno que busca cada vez con más frecuencia lugares apartados para pasar desapercibido.