Fomento adjudica la obra de rehabilitación de 90 viviendas sociales en Puente Genil

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este martes la adjudicación de las obras de rehabilitación de 90 viviendas sociales, en régimen de alquiler, de la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil.

Los trabajos, licitados por una cuantía de 1,5 millones de euros, se van a desarrollar en un total de ocho bloques repartidos en la avenida de la Guardia Civil y en la calle Fray Luis de León y comenzarán "dentro de muy poquito", tendrán un plazo de ejecución de diez meses.

Díaz que ha visitado esta barriada de Puente Genil acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado de que los fondos para el desarrollo de este proyecto se incluyen en el Programa Feder Andalucía 2021-2027. "Todo el dinero que a nosotros nos llega de Europa para mejorar nuestro parque público de vivienda, desde la Junta nos lo tomamos muy en serio, porque este es uno de los pilares básicos del gobierno de Juanma Moreno", dijo la consejera, quien señaló como pilares fundamentales de la acción de gobierno del Ejecutivo autonómico "la vivienda protegida y la rehabilitación de la vivienda, para mejorar, fundamentalmente, su eficiencia energética, y que eso se traduzca en beneficio de los vecinos en cuestiones básicas como la factura de la luz. Además, actuaremos en las zonas exteriores y mejoraremos la accesibilidad".

Objetivo: reducir los registros municipales

Rocío Díaz señaló que "hemos estado muchos años sin poner el foco en el parque público de viviendas de AVRA, muy extenso en Andalucía, y estamos intentando sacar adelante proyectos para que cada vez más andaluces puedan optar a una vivienda asequible y para que esos registros municipales de vivienda que tenemos en todos los municipios andaluces se vayan reduciendo para tener una en propiedad o en alquiler". "Si no vamos de la mano de los municipios esto no sería posible, por eso agradezco al Ayuntamiento el empeño que le pone a las cosas para que salgan adelante, como es este proyecto", finalizó.

Llegada a la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil, donde AVRA va a rehabilitar varios bloques de viviendas.. / V. Requena

Por su parte, el alcalde agradeció la visita de la consejera de Fomento, "que viene a anunciar la mayor inversión en materia de vivienda que se ha recogido en el presupuesto de la Junta de Andalucía en Córdoba y es completamente necesaria en esta barriada". "Hablamos de 90 viviendas con una población de unas 250 personas, y son unos bloques de 1988 que necesitaban una reforma y una mejora". "El proyecto aborda los problemas de ámbito energético existentes, son viviendas donde ha habido problemas con plagas de palomas y también atoramiento de bajantes, por lo que esta actuación es especialmente apropiada y necesaria, de modo que damos las gracias por esta licitación y esfuerzo a la Junta de Andalucía".

Los tramos que faltan de la Autovía del Olivar

Durante su visita a Puente Genil, la consejera fue preguntada por la situación en la que se encuentra la construcción de la Autovía del Olivar en la zona sur de la provincia de Córdoba. Al hilo de ello, Rocío Díaz respondió que "a nuestra llegada a la Junta no había proyectos, y los que había estaban caducados, con documentos a veces inconexos entre ellos, y no tenían la solvencia que debían para dar respuesta a las necesidades de movilidad que tienen distintos municipios".

"Estamos dando pasos, lo hemos hecho en la provincia de Jaén, donde en el tramo de Martos se están evaluando las ofertas que hemos recibido, y en la variante de Cabra hemos tenido una buena noticia, como es la autorización ambiental favorable, y, a partir de ahí, seguimos trabajando para poner al día todos los proyectos, también en el tramo de Puente Genil, así que estamos trabajando de manera intensa para tenerlos cuanto antes y, desde luego, poder sacarlos adelante y licitar una obra que somos conscientes de que tenemos que darle una respuesta a los vecinos de estos municipios", afirmó.