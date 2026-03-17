La Diputación de Córdoba impulsa la creación de 215 empresas con las ayudas del programa ‘Sueña y Crea’

La Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, ha impulsado la creación de 215 empresas en la provincia gracias a las ayudas concedidas dentro de la convocatoria de la anualidad 2025 del programa ‘Sueña y Crea’, al que se ha destinado una partida de 491.000 euros. La institución provincial ha reunido este martes en el Palacio de la Merced a los beneficiarios en un evento que ha servido para "crear un espacio de encuentro y de generación de posibles oportunidades de negocio".

Así lo ha manifestado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, en la apertura de un evento que "pone en valor unas ayudas que, además, no solo sirven para dinamizar los municipios de la provincia de Córdoba, sino que también estamos hablando de darles vida y fijar población al territorio en los municipios de menos de 50.000 habitantes". Un acto que, según ha añadido Romero, ha favorecido un espacio de networking "para que se conozcan entre ellos, que sepamos lo que hace cada uno".

Casi 500.000 euros para menores de 45 años

“La convocatoria 'Sueña y Crea' de la Diputación de Córdoba es una iniciativa destinada a fomentar el autoempleo en la provincia, dirigida a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas menores de 45 años, con el objeto de impulsar nuevas líneas de negocio y reforzar su capacidad de adaptación frente a los retos económicos y sociales actuales mediante la concesión de ayudas económicas", ha explicado Romero.

Del total de subvenciones, 61 ayudas se han otorgado a municipios de menos de 3.000 habitantes, por un total de 183.000 euros; mientras que 154 ayudas han sido para municipios de entre 3.001 y 50.000 habitantes, por un total de 308.000 euros. Así, el total concedido ha ascendido a 491.000 euros, lo que supone un 42% más respecto al año pasado.

Félix Romero se dirige a los asistentes durante el acto. / CÓRDOBA

Entre los sectores que han sido apoyados por esta línea de subvenciones, destacan la agricultura (6,51%), belleza (12,0%), comercio al por mayor (0,47%), comercio al por menor (13,02%), construcción (13,49%), fabricación (0,47%), ganadería, (0,47%), hostelería (13,02%), sanidad (8,84%), actividades profesionales (5,58%), enseñanza (1,4%) y servicios (24,65%).

Distribución territorial de las ayudas

En cuanto a la distribución territorial, la convocatoria ha tenido un impacto significativo en distintas comarcas de la provincia de Córdoba. Así en la Subbética se han concedido 45 ayudas (20,93%), en la Vega del Guadalquivir, 34 ayudas (15,81%); en el Alto Guadalquivir, 42 ayudas (19,53%); Campiña Sur, 14 ayudas (6,51%); en el Guadajoz Campiña Este, 19 ayudas (8,84%); en Los Pedroches, 34 ayudas (15,81%) y en el Valle del Guadiato, 27 ayudas (12,56%).

Por otra parte, este encuentro ha servido para iniciar la siguiente fase prevista en las ayudas, en la que "ayudamos a la formación, a la contratación y en dar visibilidad a todos y cada uno de los proyectos que han recibido ayuda".

Placas que acreditan las subvenciones

En el transcurso del acto se ha hecho entrega a los beneficiarios de las placas que deberán lucir en sus establecimientos como parte de los requisitos para la justificación de las subvenciones del programa ‘Sueña y Crea’, entre los que también se encuentran la obligación del mantenimiento de la actividad al menos durante 24 meses y presentar la documentación justificativa requerida. Las jornadas han servido, además, para dar a conocer de una forma clara y práctica las obligaciones de justificación de las ayudas del programa ‘Sueña y Crea’, la documentación exigida y las consecuencias del incumplimiento para facilitar a los beneficiarios el correcto cumplimiento de la convocatoria.

Para facilitar la correcta justificación de las ayudas, la Delegación de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha puesto en marcha un servicio de atención y soporte a los beneficiarios que atenderá consultas tanto por teléfono como vía telemática a través del correo electrónico