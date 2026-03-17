TELEVISIÓN
Tres pueblos de Córdoba compiten por ser el representante andaluz en el 'Grand Prix' de RTVE
El concurso de RTVE volverá este verano con la competición de 10 localidades españolas
Un total de tres pueblos de Córdoba aspiran a representar a Andalucía en el concurso del verano por antonomasia: el ‘Grand Prix’, de RTVE. El último municipio en sumarse a la terna de preseleccionados en Moriles, que junto con Rute y El Carpio aspiran a representar a Andalucía en el certamen que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española.
“Imagina ver Moriles en uno de los programas más queridos de la televisión, con todo el país viendo nuestro ambiente, nuestra gente y nuestras ganas de celebrar. ¡Podemos conseguirlo entre todos!”, compartía el consistorio de la localidad cordobesa a través de redes sociales.
17 localidades andaluzas
En total, 17 municipios andaluces aspiran a representar a Andalucía en el concurso al que solo llegarán finalistas 10 localidades españolas. Los preseleccionados en Andalucía son:
- Arboleas (Almería)
- Benahadux (Almería)
- Antas (Almería)
- Tabernas (Almería)
- El Carpio (Cordoba)
- Moriles (Córdoba)
- Rute (Córdoba)
- San Bartolomé de la Torre (Huelva)
- Jamilena (Jaén)
- Arjona (Jaén)
- Arriate (Málaga)
- Palomares del Río (Sevilla)
- Húevar de Aljarafe (Sevilla)
- Alcolea del Río (Sevilla)
- Gilena (Sevilla)
- El Coronil (Sevilla)
El ‘revival’ del ‘Grand Prix’
El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.
Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
- ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
- El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
- La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
- La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia