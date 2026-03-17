El Ayuntamiento de Baena adjudica la construcción de ocho viviendas en alquiler para jóvenes y un párking con 44 plazas

El Ayuntamiento de Baena ha presentado el contrato ya firmado para la ejecución de un nuevo proyecto de vivienda pública en la calle Reyes Católicos, que contempla la construcción de ocho viviendas de protección pública, cuatro locales comerciales y un aparcamiento subterráneo con 44 plazas.

La actuación, que cuenta con una inversión total de 1,7 millones de euros, se enmarca dentro de los fondos Next Generation financiados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, y supone una intervención integral orientada a mejorar la oferta de vivienda, revitalizar el entorno urbano y dar respuesta a problemas de movilidad en la zona.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha destacado que este proyecto responde a una necesidad "absolutamente necesaria" desde el punto de vista social, urbano y económico. "No solo ampliamos la oferta de vivienda asequible, sino que también dinamizamos una zona clave del municipio y mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos", subraya.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, informa sobre el proyecto urbanístico. / Juan Carlos Roldán

Las viviendas se harán en los "pisos de los maestros"

El proyecto se desarrollará en el espacio donde anteriormente se ubicaban los conocidos como "pisos de los maestros", cuya demolición dio paso a esta nueva actuación incluida en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. La iniciativa apuesta especialmente por el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, con especial atención a jóvenes, en un contexto en el que, según el Ayuntamiento, existe una escasez de este tipo de oferta en el municipio.

Antonio Domenech, representante de la empresa adjudicataria, Zima Desarrollo, y el arquitecto municipal, Manuel Albendín, han dado algunos datos sobre el proyecto. Las viviendas, de aproximadamente 70 metros cuadrados, contarán con tres dormitorios, salón-comedor con cocina y baño completo. El edificio dispondrá además de dos plantas sobre rasante y dos bajo rasante destinadas a aparcamientos, con un total de 44 plazas, de las cuales parte estarán vinculadas a las viviendas y locales, mientras que el resto se destinarán a vecinos de la zona.

Uno de los elementos innovadores del proyecto es la incorporación de locales comerciales vinculados a las viviendas, con el objetivo de facilitar a jóvenes emprendedores tanto el acceso a una vivienda como a un espacio para desarrollar su actividad económica. Asimismo, el diseño incluye zonas verdes y mejoras en la accesibilidad del entorno.

El inicio de las obras se prevé para el mes de mayo

Desde el punto de vista técnico, el edificio incorporará criterios de eficiencia energética que permitirán alcanzar un ahorro de hasta el 30% respecto a edificaciones convencionales, en línea con los objetivos europeos de sostenibilidad.

La ejecución se realizará mediante la fórmula conjunta de redacción de proyecto y obra, lo que permitirá agilizar los plazos. Actualmente, la empresa adjudicataria se encuentra trabajando en la redacción del proyecto de ejecución, con previsión de inicio de las obras en el mes de mayo y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.

La alcaldesa concluye destacando que esta iniciativa forma parte del modelo de ciudad que persigue el equipo de gobierno: "una Baena más justa, más moderna, sostenible y con más oportunidades", reafirmando el compromiso municipal con el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental.