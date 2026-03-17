Adiós Samuel, hola Therese: una nueva borrasca llega a Córdoba y la lista se queda corta

La temporada climática 2025-26 está siendo especialmente atípica en cuanto a las borrascas se refiere. Tras el fugaz paso de Samuel en el día de ayer, que apenas se notó en Córdoba y provincia, hoy martes llega a la península Ibérica la denominada borrasca Therese, cuyo nombre ha sido acordado por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de la decimonovena borrasca de la temporada, "un récord absoluto desde que comenzaron a nombrarse" en 2017-18. Con esta nueva borrasca, "Canarias será la zona de España más afectada, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles 18" de marzo.

Se da la circunstancia de que las agencias meteorológicas oficiales están quedándose ya sin nombres para los fenómenos de este tipo que quedan por llegar, por lo que, según amplía la Aemet, en caso de que se acabe el listado, "los países del grupo suroeste acordarán una mini lista con cinco nombres más (cuyas iniciales irán de la A a la E)".

En todo caso, y centrándonos ya en el pronóstico concreto para hoy martes, 17 de marzo, la Aemet espera cielos despejados aumentando al final a nubosos con nubes altas por el oeste. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos flojos de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 23º; en Lucena, entre 8º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 7º y 22º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 18 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos nubosos con nubes medias y altas, abriéndose claros durante la segunda mitad del día. No se descartan precipitaciones débiles ocasionales, más seguras cuanto más al oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, predominando la componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 21º; en Lucena, entre 8º y 19º; en Pozoblanco, entre 7º y 18º, y en Priego, entre 6º y 17º.