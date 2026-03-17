El 15º Zoco de la Encantá devuelve a Almodóvar del Río la leyenda de Zaida a los pies del castillo.

La leyenda de la princesa Zaida volverá a cobrar vida este fin de semana en Almodóvar del Río. El municipio celebrará del 20 al 22 de marzo el 15º Zoco de la Encantá, una de sus citas culturales más reconocibles, con un amplio programa de actividades en el entorno de Las Parvas, a los pies del Castillo de Almodóvar, el monumento más visitado de la provincia, con casi 105.000 visitantes en 2025, según ha destacado el Ayuntamiento.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río con la colaboración del Castillo de Almodóvar y la Diputación de Córdoba, y volverá a convertir este enclave en un gran mercado de ambientación andalusí y medieval. La edición del pasado año reunió entre 10.000 y 12.000 personas, una cifra que da idea del tirón turístico y social de un evento ya consolidado en el calendario local.

Durante la presentación, el alcalde de Almodóvar, Ramón Hernández, subrayó que el zoco se desarrolla en un “lugar idílico como es el Castillo de Almodóvar” y puso el acento en su impacto económico para el municipio. Según señaló, la cita supone “un motor económico”, con las casas rurales llenas y los establecimientos de hostelería con reservas durante todo el fin de semana.

Teatro popular y recreación de la leyenda de Zaida

Uno de los grandes atractivos del Zoco de la Encantá volverá a ser la representación popular de la Leyenda de la princesa Zaida, prevista para el sábado a las 22.00 horas. En esta teatralización participarán alrededor de 50 actores y actrices voluntarios, vecinos y colectivos del municipio que darán vida a un personaje histórico convertido en símbolo del pasado carbulense.

Cartel con las actividades. / CÓRDOBA

El espectáculo recreará además una de las batallas ocurridas en 1091 en Córdoba entre los ejércitos almohades y almorávides, en un montaje que contará con un importante despliegue audiovisual. Entre sus elementos más llamativos figuran los videomappings proyectados sobre las torres de la fortaleza, a lo que este año se sumará una sorpresa añadida anunciada por la organización.

Hernández destacó precisamente la implicación del pueblo en esta actividad, en la que colaboran numerosos vecinos, asociaciones y colectivos locales, reforzando así el carácter participativo de una cita que mezcla historia, tradición y promoción turística.

Artesanía, gastronomía y propuestas familiares

A lo largo de todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán recorrer 50 puestos de artesanía, disfrutar de las tabernas de gastronomía tradicional y asistir a una amplia programación cultural y de ocio. Entre las propuestas previstas figuran la animación musical callejera, un campamento medieval, talleres infantiles y el regreso del vuelo de aves rapaces, una actividad que no pudo celebrarse el pasado año por la gripe aviar.

La directora del Castillo de Almodóvar, Rocío Aceña, explicó además que este año, por primera vez, se han separado las Jornadas de Recreación Histórica del castillo, celebradas el pasado fin de semana, del propio Zoco de la Encantá. Según apuntó, esta decisión responde a motivos organizativos, pero también busca favorecer la economía local al permitir que haya “dos fines de semana en los que todos los alojamientos están ocupados”.

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Con esta nueva edición, Almodóvar del Río refuerza una propuesta que combina turismo, patrimonio, historia y dinamización económica en torno a uno de sus grandes emblemas. El 15º Zoco de la Encantá volverá así a convertir el entorno del castillo en un escenario de cuento, donde la memoria de Zaida y el pulso de la cultura medieval volverán a atraer miles de miradas.