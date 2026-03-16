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Puente Genil conectará la Vía Verde del Aceite con el casco urbano gracias a un proyecto de la Diputación de Córdoba

La institución invertirá 25.700 euros en el estudio y proyecto para la conexión, un proceso que podría tardar hasta cinco meses

Un tramo de la Vía Verde del Aceite.

Un tramo de la Vía Verde del Aceite. / Miguel Cantero

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El derribo del muro perimetral de la estación que discurre en paralelo por toda la calle Doctor Moyano Cruz hasta la rotonda de Los Trujales, así como la construcción de una pasarela peatonal para sortear el canal de riego Genil Cabra, son dos de las grandes novedades que presentará el proyecto de construcción de la conexión de la Vía Verde del Aceite con el casco urbano de Puente Genil, y que han sido presentadas este lunes por el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Andrés Lorite.

“Esta conexión es algo muy anhelado desde hace tiempo, y así nos lo ha trasladado el Ayuntamiento, que ha sido el que ha impulsado este proyecto, contando el mismo con la cooperación de la Diputación, a través de su departamento de Medio Ambiente”, ha indicado Lorite, quien ha informado de que el coste del estudio geotécnico previo y la redacción del proyecto ascenderá a 25.700 euros. “Además, la empresa encargada de la realización de dicho proyecto constructivo va a ser la encargada de facilitarnos las distintas autorizaciones de índole medio ambiental y sectorial”, ha señalado Lorite precisando que este proceso podría durar unos cuatro o cinco meses.

Sergio Velasco y Andrés Lorite, este lunes en Puente Genil.

Sergio Velasco y Andrés Lorite, este lunes en Puente Genil. / Virginia Requena

El itinerario discurrirá en la zona urbana del municipio en paralelo a la calle Doctor Moyano Cruz. En esta zona se levantará un vallado más "permeable" e integrado estéticamente en el entorno. Posteriormente, a partir de la rotonda de Los Trujales, el trazado pasará a un tramo interurbano, destacando la construcción de una pasarela sobre el canal de riego Genil-Cabra. Además, en el tramo que irá en paralelo junto a la carretera A-318 habrá medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, hasta culminar finalmente en Campo Real.

“La Vía Verde del Aceite es una de las más importantes de Andalucía no sólo por su trazado, sino también porque es un recurso de generación de desarrollo económico y el ejemplo está en la gran cantidad de empresas relacionadas con el turismo que han nacido junto a la misma, conectando de esta forma tradición, historia, cultura e historia, en un turismo de naturaleza y ocio que ahora queremos introducir también en Puente Genil para que quien venga a visitarnos tenga la posibilidad de encontrar estos servicios en la localidad”, ha comentado Lorite, quien también se abrió a explorar posibilidades económicas de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento, una vez esté el proyecto culminado.

En el mapa de las Vías Verdes

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, indicó que esta conexión “va a permitir conectar a Puente Genil en el mapa de las vías verdes, por eso, el hecho de que la Diputación haya entendido la relevancia de este proyecto y haya apostado por dar el paso inicial de adjudicar su redacción es importantísimo para nuestra ciudad, por las posibilidades que ello supone”.

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“Se trata de un proyecto verdaderamente transformador para Puente Genil y que además nos permite analizar otras posibilidades como es la conexión peatonal con la urbanización Cañada de la Plata, que es otra de las cuestiones que los vecinos están demandando desde hace muchos años, y con la zona de Huertos Familiares, porque vamos a dejar una infraestructura que se queda prácticamente en el entorno y con un pequeño enlace de muy pocos metros daríamos salida peatonal a dos zonas de Puente Genil con mucha población”, finalizó.

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