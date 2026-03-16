El Parque del Cascajar de Lucena se regenerará con una inversión de 110.378 euros en los próximos meses

El proyecto de regeneración del Parque del Cascajar de Lucena, demorado durante años, se someterá a licitación pública en los próximos días, entre el final de semana y el comienzo de la próxima, con un importe de ejecución de 110.378 euros. Las obras comprenderán desde la rotonda de Cuatro Caminos, en el acceso principal al histórico recinto de esparcimiento, hasta la emblemática fuente, abarcando la extensión de la calle Alameda, el principal trayecto que recorre el interior del espacio hacia el Polígono Industrial de La Viñuela.

La preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, finalmente lograda, ha demorado varios meses la materialización de la intervención puesto que, desde el Consistorio, la última estimación temporal apuntaba al verano del pasado año. El plazo de ejecución comprende tres meses.

Entre la configuración de plan de restauración y adecuación, sobresale la construcción de un parque canino, de grandes dimensiones y con modernos recursos, a emplazar en la franja derecha, desde la entrada a partir de la confluencia entre la Avenida de la Infancia y la carretera de Rute.

Otras acciones diseñadas atañen a la recomposición de la histórica fuente, retomando el vertido de agua; y o el remozamiento del puente, así como la limpieza y reposición del arbolado o la mejora de los itinerarios transitables.

La implantación de alumbrado público ha de redundar en el aumento de la seguridad de los usuarios, así como favorecer el uso del Parque del Cascajar, enclavado en la zona noreste de Lucena, durante diversas franjas horarias.

Más servicios y juegos

El concejal de Obras, Javier Pineda, ha expresado este lunes que “la zona está muy deteriorada” y también significó que, en algunas superficies, el refuerzo del firme consistirá en la proporción de capas compactadas. En el mismo sentido, para un futuro posterior, el edil popular añadió que la pretensión “es ir dotando de servicios y juegos a este espacio histórico”.

Visita de miembros del equipo de gobierno de Lucena al parque El Cascajar. / Manuel González

En el perímetro contiguo a las zonas industriales, el Ayuntamiento habilitará la segunda parcela de huertos urbanos y sociales, una intervención que, a priori, comenzará a la conclusión de esta primera fase de regeneración.

La modificación definitiva del proyecto ha incorporado leves correcciones técnicas, así como “la actualización” de los precios, ha apuntado Pineda.

Por su parte, el alcalde, Aurelio Fernández, resaltaba la importancia de “recuperar un sitio histórico, de esparcimiento y aire libre, enlazándolo “con la expansión de la ciudad” promovida desde varios entornos de la avenida de la Infancia.