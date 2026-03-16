La Junta de Andalucía invierte 30 millones en reparar siete carreteras dañadas por los temporales en Córdoba

La Junta de Andalucía ha comenzado ya a reparar los daños en las carreteras autonómicas que más sufrieron los efectos del tren de borrascas de principios de año en la provincia de Córdoba. Así lo han informado este lunes el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la delegada de Fomento, Carmen Granados.

Las obras se enmarcan en el Plan Actúa, que tiene carácter de urgencia y se está llevando a cabo por toda Andalucía. En el caso concreto de Córdoba, ya se han activado siete lotes para intervenir en otras tantas carreteras autonómicas, con una inversión de 30 millones de euros sólo para estas vías.

La mayoría de las carreteras, en la zona sur de la provincia

Los temporales afectaron a 24 carreteras de titularidad autonómica que sufrieron más de medio centenar de incidencias. Algunas de ellas terminaron en muy mal estado, y esas son en las que la Junta de Andalucía ha empezado a intervenir. Entre otras, están la A-331 de Lucena a Rute, la A-318 de Cabra a Lucena o la A-339 en Priego de Córdoba y Almedinilla. La mayoría de los daños se produjeron en la zona sur de la provincia.

Por otro lado, la Junta de Andalucía también ha activado ya una inversión urgente en colegios de la provincia que se vieron afectados por los temporales, para lo que se ha destinado una partida de otros cuatro millones de euros. En el listado se incluyen más de una veintena de centros escolares repartidos por toda la provincia, incluida la capital.

El delegado del Gobierno ha señalado que el objetivo de este plan extraordinario "es conseguir la recuperación tras el río atmosférico que dejó muchos daños ante los que tenemos que seguir trabajando" puesto que "la Junta ha puesto como prioridad recuperar cuanto antes la normalidad".

Algunas de las actuaciones podrán terminarse en unas pocas semanas, pero en otros casos los trabajos podrían prolongarse hasta un año; la media es de seis o siete meses, según ha resumido la delegada de Fomento. "Hablamos de seguridad, movilidad y actividad económica, por eso actuamos con rapidez y planificación", ha apuntado Granados.

Ayudas para el campo

Por otro lado, además de las carreteras también se han visto dañadas muchas explotaciones e infraestructuras agrarios como los caminos rurales. Hay algunas fincas a las que ni siquiera pueden entrar todavía los agricultores, lo que preocupa a un sector que mueve gran parte de la economía cordobesa. Por ello la Junta ha programado también varias líneas de actuación.

Una de ellas estará destinada a reparar los caminos rurales. Para ello, cada municipio ha elaborado un listado con sus necesidades una vez evaluada la situación de las vías. La Junta ya dispone de esos documentos y ahora está analizando las demandas de cada localidad para intervenir cuanto antes, tal como ha recordado Molina. La Administración autonómica abonará hasta 100.000 euros por kilómetro y las obras se ejecutarán por su cuenta en vez de que sean los ayuntamientos quienes efectúen los contratos, con la intención de agilizar el proceso.

Olivar de Baena anegado durante las borrascas de febrero. / Juan Carlos Roldán

La Junta estima que el campo cordobés ha sufrido pérdidas por valor de unos 330 millones de euros debido a los temporales, con algunos casos graves como los daños en los olivares de la Subbética, que han visto muy mermada sus cosechas justo cuando la aceituna estaba a punto para su recolección.

Los agricultores cordobeses que hayan visto dañados sus campos podrán solicitar ayudas a la Junta de Andalucía a partir de la primera quincena del próximo mes de abril, y la intención es, de acuerdo con las palabras de Molina, poder abonar las partidas ya en el mes de junio.