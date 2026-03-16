La Junta de Andalucía invertirá casi 789.000 euros en nuevas tecnologías para servicios públicos en 38 municipios del norte de Córdoba

Pozoblanco ha sido la localidad elegida para presentar el proyecto Córdoba Distrito Smart Zona Norte, que implicará a 38 municipios y 2 ELA con una inversión de casi 789.000 euros destinados a la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios públicos. El proyecto ha sido presentado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde del municipio, Santiago Cabello.

El proyecto llega tras haber concurrido la Diputación a una línea de subvenciones, por lo que el 80% de presupuesto es aportado por la Administración andaluza y el 20 por ciento restante por la provincial.

Hay otro proyecto para la zona sur

El proyecto cuenta con varias líneas para la aplicación de nuevas tecnologías a los servicios públicos como la salud, el riego inteligente, los dispositivos de proximidad, las estaciones medioambientales, la sensorización de edificios y la analítica de vídeo. "Se trata de una red de infraestructuras de comunicaciones para los propios ayuntamientos, mecanismos para mejorar la gobernanza de municipios de menos de 20.000 habitantes", según ha apuntado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

A este proyecto hay que sumar otro para el sur de la provincia, por lo que la inversión total ascenderá a 1,5 millones de euros de una convocatoria que data del 5 de abril de 2021 y que ahora se pondrá en marcha a tenor de lo expuesto por los responsables políticos.

La Junta creará un laboratorio ciudadano de emprendimiento

Por otro lado, Villamandos ha comunicado que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación implantará en la comarca el primer laboratorio ciudadano de emprendimiento para dinamizar el ámbito rural. Esta iniciativa está destinada a generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural mediante la colaboración entre empresas, personas emprendedoras, administraciones públicas y la ciudadanía.

"El laboratorio ciudadano se plantea como un punto de encuentro abierto en el que sea posible compartir experiencias, identificar retos del entorno y diseñar soluciones innovadoras adaptadas a la realidad de los municipios rurales", ha asegurado.

Además, con estos laboratorios se pretende formar la participación de la población en el desarrollo económico de su comarca con el fin de que puedan aportar propuestas, detectar oportunidades y colaborar en la creación de nuevas ideas empresariales que generen empleo y riqueza en el territorio.