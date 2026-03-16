La fe cofrade volvió a dejar una noche de emoción y reflexión en Villafranca de Córdoba. Los cultos cuaresmales en honor a la Virgen de la Soledad y al Santo Sepulcro concluyeron este domingo en la ermita de las Angustias con una jornada marcada por el testimonio de un seminarista, una conferencia sobre la evolución de la liturgia cofrade organizada por Francisco Mellado y una eucaristía oficiada don Patricio Ruiz.

Según ha informado la propia Hermandad de la Virgen de la Soledad, el último día del triduo tuvo un carácter especialmente intenso, al unir en un mismo acto la dimensión espiritual de la vocación sacerdotal con el análisis histórico y artístico de las tradiciones cofrades.

La misa estuvo presidida por don Patricio Ruiz y contó también con la participación de Manolo, seminarista de último curso del Seminario de Aguilar de la Frontera, que fue invitado a compartir con los asistentes su experiencia personal y su llamada al sacerdocio.

La hermandad de la Soledad de Villafranca cierra su triduo con un testimonio vocacional y una conferencia sobre liturgia cofrade. / CÓRDOBA

Durante su intervención, el joven relató las dudas, señales y vivencias que ha ido encontrando a lo largo de los años hasta comprender, según explicó, el sentido de su camino vocacional. Su testimonio, cargado de emoción y cercanía, concluyó con una invitación al rezo por las vocaciones y por los sacerdotes, pidiendo el apoyo de los fieles para que sigan siendo “buenos y santos”.

Historia, liturgia y simbolismo cofrade

Tras la eucaristía, el protagonismo pasó a Francisco Mellado, que ofreció una conferencia apoyada en material audiovisual para profundizar en la liturgia cofrade y en su evolución a lo largo del tiempo.

Ante los asistentes, Mellado fue desgranando cómo han cambiado con los años las procesiones, los cultos, sus protagonistas y las normas que han marcado estas celebraciones. También dedicó parte de su intervención a explicar los altares de cultos, su evolución estética y los elementos que comparten dentro de la tradición cofrade.

La hermandad de la Soledad de Villafranca cierra su triduo con un testimonio vocacional y una conferencia sobre liturgia cofrade. / CÓRDOBA

La conferencia abordó además la simbología de la cera, las flores, sus colores y las formas que configuran la estética de estos montajes, ofreciendo una visión detallada que combinó historia del arte, religiosidad popular y conocimiento de las tradiciones locales.

Un cierre especial para los cultos de la Soledad

Desde la hermandad se destaca que esta última jornada del triduo dejó un cierre “muy especial” para los cultos de la Virgen de la Soledad de Villafranca, al conjugar vocación, historia, fe y sentimiento cofrade en una misma cita.

El acto refuerza además el valor que este tipo de encuentros tiene en la vida religiosa y cultural del municipio, no solo como expresión de devoción durante la Cuaresma, sino también como espacio para profundizar en el sentido de unas tradiciones muy arraigadas en Villafranca de Córdoba.

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Con este broche final en la ermita de las Angustias, la hermandad encara ya el resto del calendario cuaresmal con el eco de una noche que unió testimonio personal, formación y fervor popular en torno a una de las devociones más queridas de la localidad.