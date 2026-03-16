Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre, localizado a primera hora de la tarde de este domingo en Lucena, según confirman fuentes municipales. El cuerpo sin vida de este varón ha aparecido en una finca de olivar, justo en el camino Vereda de Castro, en el entorno de la zona de Las Peñuelas, en el exterior del casco urbano de la localidad.

Advertidos sobre la presencia de este cuerpo sin vida, agentes del instituto armado han coordinado un dispositivo, con la intervención de efectivos del Parque Comarcal de Bomberos por la complejidad del rescate, en un sector de difícil acceso y con importante presencia de barro. El cuerpo de este varón, que podría haber fallecido hace varios días, ha sido trasladado a Córdoba para realizarle la correspondiente autopsia en el Instituto Anatómico Forense.

Estaban previstas batidas de búsqueda por un hombre desaparecido

Desde comienzos de este mes, concretamente desde el pasado día 4, permanece desaparecido en Lucena un hombre de 34 años y la Policía Nacional inició, dos días más tarde, un operativo para tratar de esclarecer su paradero.

De hecho, para primeros de esta semana, estaba prevista la organización de batidas de búsqueda, con la participación de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.