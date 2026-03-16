El cadáver localizado en Lucena podría ser el del hombre desaparecido hace dos semanas

El cuerpo sin vida de un hombre descubierto este domingo en Lucena permanece en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y, en principio, durante la jornada de este lunes se le practicará la autopsia, que revelará las causas de la muerte, y se podrá determinar su identidad. Los indicios iniciales apuntan a una conexión entre este hallazgo y la desaparición de un varón fechada en el pasado 4 de marzo.

El alcalde, Aurelio Fernández, esta mañana, ante las preguntas de la prensa, ha admitido que “podría ser que el cuerpo que ha aparecido” corresponda al hombre de 34 años cuyo paradero se perdía a principios de mes. “Parece que podría ir por ahí”, ha insistido Fernández, acerca de la dirección principal de la investigación, liderada por la Guardia Civil al afectar a un terreno agrícola. Al mismo tiempo, con prudencia, ha emplazado “a esperar” hasta que se confirmen, en todos sus extremos, las informaciones.

En Lucena, actualmente, y así lo ha ratificado el primer edil, no consta ninguna otra denuncia sobre desapariciones de personas. La Policía Nacional había previsto, para mañana martes, una batida de búsqueda, trasladando una petición de colaboración a Policía Local, Protección Civil y voluntarios. Esta iniciativa, por el momento, permanece pendiente de ulteriores novedades.

Un aviso particular

Un aviso de un particular movilizó este domingo, a primera hora de la tarde, a la Guardia Civil, en el entorno de Las Peñuelas, concretamente en la zona de Vereda de Castro, próxima al Parque Comarcal de Bomberos y a la antigua carretera de Cabra. De hecho, los bomberos hubieron de intervenir por la complejidad del rescate, en una zona empantanada y de difícil acceso. También actuaron Policía Local y Policía Judicial.

Fuentes próximas a las pesquisas han señalado que el cadáver permanecía en una balsa de acumulación de agua, más abundante después de las últimas lluvias, y no se descarta una muerte accidental. El hombre habría fallecido hace ya varios días y la descripción de la ropa coincidiría con los datos reseñados al activarse la búsqueda del hombre sin rastro desde el pasado 4 de marzo. La investigación sobre la desaparición era asumida, desde dos días después, por la Policía Nacional.