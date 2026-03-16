Sucesos
El cadáver localizado en Lucena podría ser el del hombre desaparecido hace dos semanas
La Guardia Civil investiga la conexión entre el cuerpo encontrado y la desaparición de un vecino, mientras el alcalde pide prudencia hasta confirmar la identidad de la víctima
El cuerpo sin vida de un hombre descubierto este domingo en Lucena permanece en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y, en principio, durante la jornada de este lunes se le practicará la autopsia, que revelará las causas de la muerte, y se podrá determinar su identidad. Los indicios iniciales apuntan a una conexión entre este hallazgo y la desaparición de un varón fechada en el pasado 4 de marzo.
El alcalde, Aurelio Fernández, esta mañana, ante las preguntas de la prensa, ha admitido que “podría ser que el cuerpo que ha aparecido” corresponda al hombre de 34 años cuyo paradero se perdía a principios de mes. “Parece que podría ir por ahí”, ha insistido Fernández, acerca de la dirección principal de la investigación, liderada por la Guardia Civil al afectar a un terreno agrícola. Al mismo tiempo, con prudencia, ha emplazado “a esperar” hasta que se confirmen, en todos sus extremos, las informaciones.
En Lucena, actualmente, y así lo ha ratificado el primer edil, no consta ninguna otra denuncia sobre desapariciones de personas. La Policía Nacional había previsto, para mañana martes, una batida de búsqueda, trasladando una petición de colaboración a Policía Local, Protección Civil y voluntarios. Esta iniciativa, por el momento, permanece pendiente de ulteriores novedades.
Un aviso particular
Un aviso de un particular movilizó este domingo, a primera hora de la tarde, a la Guardia Civil, en el entorno de Las Peñuelas, concretamente en la zona de Vereda de Castro, próxima al Parque Comarcal de Bomberos y a la antigua carretera de Cabra. De hecho, los bomberos hubieron de intervenir por la complejidad del rescate, en una zona empantanada y de difícil acceso. También actuaron Policía Local y Policía Judicial.
Fuentes próximas a las pesquisas han señalado que el cadáver permanecía en una balsa de acumulación de agua, más abundante después de las últimas lluvias, y no se descarta una muerte accidental. El hombre habría fallecido hace ya varios días y la descripción de la ropa coincidiría con los datos reseñados al activarse la búsqueda del hombre sin rastro desde el pasado 4 de marzo. La investigación sobre la desaparición era asumida, desde dos días después, por la Policía Nacional.
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
- La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela
- La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil
- Los viajeros atrapados en Dubái ya están en Montilla: 'Volver al trabajo es la mejor terapia
- Prisión provisional sin fianza para la detenida por el apuñalamiento mortal de Montemayor
- Un trabajador de 22 años es rescatado tras quedar atrapado por un brazo en una máquina en Lucena y trasladado al hospital Reina Sofía