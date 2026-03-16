Cabra se mantiene entre los 38 municipios andaluces que cuentan con un Centro Comercial Abierto

Cabra se mantiene entre los 38 municipios de los 785 que existen en Andalucía que cuentan con un Centro Comercial Abierto reconocido, una distinción otorgada por la Junta de Andalucía y que vuelve a respaldar el trabajo desarrollado por el tejido comercial y hostelero de la localidad, según ha informado la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA.

Con esta renovación del reconocimiento, Cabra continúa formando parte de este reducido grupo de localidades andaluzas que disponen de esta acreditación oficial, entre las que solo ocho pertenecen a la provincia de Córdoba, lo que refuerza la relevancia del Centro Comercial Abierto egabrense dentro del panorama comercial provincial.

Desde la asociación se destaca que esta distinción supone un importante respaldo al trabajo constante que se viene realizando junto a comerciantes y hosteleros, además de una motivación para seguir avanzando. En este sentido, se subraya el compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas a la promoción, puesta en valor y defensa del pequeño comercio y la hostelería, sectores fundamentales para la dinamización del centro urbano.

Comercios en el Centro de Cabra. / José Moreno / Picasa

Asimismo, la entidad ha querido agradecer la colaboración del Consistorio egabrense, así como la implicación de los establecimientos, colaboradores y clientes que forman parte de este proyecto colectivo que contribuye a mantener el centro de la ciudad como un espacio dinámico, cercano y lleno de vida.

Finalmente, desde AECA se reafirma la voluntad de seguir trabajando con más fuerza que nunca para que el Centro Comercial Abierto de Cabra continúe consolidándose como un referente de comercio, calidad y cercanía en la provincia.