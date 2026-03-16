El Ayuntamiento de Priego licitará en breve por 2,99 millones el proyecto de ejecución de la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Priego sacará a licitación en breve la ejecución de la nueva piscina cubierta de la localidad, actuación incluida en los fondos europeos PAI y cuya cuantía se eleva a 2,99 millones de euros.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que junto al concejal delegado, Antonio Navas, han dado los pormemores de este proyecto con el que, en palabras del alcalde, “se da respuesta a una demanda largamente planteada por la ciudadanía”.

Antes de hacer referencia a la actuación, Valdivia ha realizado un recorrido por el devenir de esta instalación, que arrancó en 2007, “cuando la empresa Climo Cubierta SA no finalizó correctamente las instalaciones dejándolas a medio montar, siendo finalmente el Ayuntamiento el que tuvo que ponerlas en marcha durante varios años”. Posteriormente, tras la licitación en 2011, la mercantil Equidesa fue la encargada de gestionar la instalación durante varios años hasta que como consecuencia de un concurso de acreedores en otra localidad, dejó de prestar sus servicios en Priego.

Por otra parte, Valdivia ha puntualizado que “el modelo de piscina mixta con una cubierta de lona resultaba prácticamente insostenible económicamente”, por lo que desde 2015, fecha en la que por última vez funcionó la piscina cubierta, “tuvimos clara la decisión de que no íbamos a hacer compatible la piscina de verano con la de invierno, sino que queríamos hacer una nueva infraestructura”.

De ahí que el proyecto consista en la ejecución de una nueva instalación, ubicada en el mismo recinto de la piscina de verano, entre el espacio existente entre el vaso de esta última y la Avenida de la Juventud.

Una piscina que, como ha afirmado Valdivia, “será la inversión más importante que se va a hacer en los últimos años, que contará con un presupuesto de 2,99 millones de euros y cuya ejecución en breve saldrá a licitación”, recordando que se trata de uno de los proyectos incluidos en los fondos europeos PAI que fueron concedidos a Priego en el pasado otoño, siendo una de las inversiones más destacadas dentro de los 10,5 millones de euros concedidos.

Características de la piscina

El proyecto de ejecución que saldrá a licitación ha sido redactado por Estudio de Arquitectura Ramírez Arquitectos, ganadores en 2017 de la licitación convocada para ello. Proyecto que, como ha añadido Valdivia, “ha sido actualizado y renovado, ya que inicialmente la piscina se había planteado con cuatro calles de nado, y en este caso uno de los cambios más importantes es contar con una piscina olímpica, con seis calles y la profundidad que se demanda, lo que la hace viable para albergar competiciones deportivas”.

En este sentido, Antonio Navas ha añadido que la piscina contará con dos vasos, “uno de ellos dirigido a actividades deportivas, de 25 x 12,5 metros, y otro para actividades de terapia social y de salud de 15 x 9 metros, siendo la superficie total construida de 2.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas”.

Además, la nueva instalación, que será de obra completa con aislamiento térmico para mejorar la eficiencia energética, contará con una zona de vestuarios exclusiva, un novedoso sistema de deshumidificación, ventilación y climatización, un vaso transitable en su parte inferior que facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de roturas estructurales y un sistema de depuración independiente, siendo un edificio diseñado para funcionar energéticamente de manera independiente.

Otras licitaciones

A la par que la licitación del proyecto de ejecución de la piscina cubierta, el ayuntamiento de Priego también se licitará la sustitución del césped de la ciudad deportiva, por un importe de 325.000 euros, actuación también incluida en los fondos PAI, así como el pliego para la gestión del gimnasio del edificio anexo a la piscina municipal. Instalación esta última para la que se han dispuesto 45.000 euros para la mejora de la maquinaria en el presupuesto de 2026, que como adelantó el alcalde, se llevará a pleno el próximo 26 de marzo.