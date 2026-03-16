La autopsia confirma que el cuerpo hallado en Lucena es del hombre desaparecido en marzo y descarta signos de violencia

Confirmados los indicios manejados desde los primeros instantes: el cuerpo sin vida aparecido a primera hora de la tarde de este domingo en Lucena corresponde al hombre que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 4 de marzo.

Así lo ha certificado la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Córdoba, según confirman fuentes municipales, después de la comunicación recibida desde la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que ha asumido la investigación por competer a un entorno rural. La familia de la víctima mortal ha sido informada de esta triste noticia a primera hora de la tarde.

El análisis preliminar, por lo demás, descarta la existencia de signos de violencia en el cadáver del varón de 34 años. Sin descartarse otras hipótesis, insisten las mismas fuentes, una de las líneas exploradas apunta a una muerte accidental, porque el cuerpo se hallaba en una balsa de acumulación de agua, empantanada, con un alto nivel de volumen hídrico tras las últimas precipitaciones.

La búsqueda

Con anterioridad a la realización de la autopsia, practicada en la mañana de este lunes, otros datos ya apuntaban a este desenlace, como la coincidencia de la ropa con la descripción reseñada en el cartel difundido desde el pasado 6 de marzo por la asociación SOS Desaparecidos, o la ausencia de otra denuncia por desaparición en el municipio.

Un particular avisó de la presencia de un cuerpo en una finca agrícola pasado el mediodía del domingo, activándose un dispositivo liderado por la Guardia Civil en el paraje Vereda de Castro, dentro del entorno de Las Peñuelas y en las proximidades de la antigua carretera de Cabra. La complejidad del terreno obligó a intervenir en el rescate a los bomberos del parque comarcal de Lucena, junto a la Policía Local y Policía Judicial.

La Policía Nacional había previsto para este martes una amplia batida de búsqueda, con la implicación de la Policía Local, voluntarios y Protección Civil, una convocatoria finalmente desactivada. Aunque residente en Lucena, este hombre –y su familia- era oriundo del municipio de Peñarroya-Pueblonuevo.

En la misma mañana de este lunes, el alcalde, Aurelio Fernández, avanzaba que "podría ser que el cuerpo que ha aparecido" perteneciera al varón cuyo rastro se perdió en algunos puntos del casco urbano de Lucena como la calle Zagrilla y la estación de autobuses.