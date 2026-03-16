Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercados municipalesElecciones UCOPremios OscarJueza más jovenEmbalsesElecciones Castilla y LeónCCFCadáver TrassierraCadáver LucenaAccidente tractor
instagramlinkedin

El tiempo

La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba

Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia

Varias personas pasean bien ataviados para el frío por el Puente Romano de Córdoba. La ciudad ha amanecido con temperaturas bastante bajas.

Varias personas pasean bien ataviados para el frío por el Puente Romano de Córdoba. La ciudad ha amanecido con temperaturas bastante bajas. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

Tras una noche en la que las temperaturas han bajado sensiblemente y una mañana con ambiente frío -la mínima ha llegado durante la madrugada a los 6,6 grados-, Córdoba comienza una nueva semana, la última del invierno, y lo hace con una importante novedad en lo climático. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de informar de la llegada de una nueva borrasca a España, denominada Samuel por el servicio meteorológico de Andorra.

Este nuevo fenómeno climático traerá "rachas huracanadas" en el entorno de los Pirineos y "fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares". No obstante, a priori, parece que en Córdoba y Andalucía no habrá afectaciones relevantes, más allá de que, al final de la semana, se haga más probable la llegada de nuevas precipitaciones, aunque el pronóstico hasta entonces aún puede variar bastante.

En todo caso, y centrándonos ya en el pronóstico concreto para hoy lunes, 16 de marzo, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con ligeros cambios. Vientos de componente este flojos, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 20º; en Lucena, entre 6º y 18º; en Pozoblanco, entre 4º y 18º, y en Priego, entre 3º y 17º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este martes

Mañana martes, 17 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos despejados aumentando al final a nubosos con nubes altas por el oeste. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos flojos de componente sur.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 23º; en Lucena, entre 8º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 6º y 22º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  2. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
  3. Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar
  4. ¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
  5. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  6. La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
  7. La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela
  8. La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil

El petróleo arranca la semana rondando los 104 dólares: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El petróleo arranca la semana rondando los 104 dólares: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba

Sierra Boyera supera su máxima capacidad: así están los embalses de Córdoba este lunes

Sierra Boyera supera su máxima capacidad: así están los embalses de Córdoba este lunes

Carmen Jiménez, historiadora: «Las mujeres han sido las olvidadas de los olvidados»

Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

Encuentran un cadáver en una finca de olivar en Lucena

Retirada de obstáculos y regulación del tráfico: las medidas del Plan Capuchón para la Semana Santa en Cabra

Retirada de obstáculos y regulación del tráfico: las medidas del Plan Capuchón para la Semana Santa en Cabra

El Cristo de la Agonía de Palma del Río inicia la cuenta atrás de la Semana Santa con su tradicional procesión

El Cristo de la Agonía de Palma del Río inicia la cuenta atrás de la Semana Santa con su tradicional procesión

Manolo Lama y Brígida Jiménez, hijos adoptivos de Cabra por su labor en comunicación e investigación

Tracking Pixel Contents