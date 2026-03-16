El tiempo
La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Córdoba
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras una noche en la que las temperaturas han bajado sensiblemente y una mañana con ambiente frío -la mínima ha llegado durante la madrugada a los 6,6 grados-, Córdoba comienza una nueva semana, la última del invierno, y lo hace con una importante novedad en lo climático. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de informar de la llegada de una nueva borrasca a España, denominada Samuel por el servicio meteorológico de Andorra.
Este nuevo fenómeno climático traerá "rachas huracanadas" en el entorno de los Pirineos y "fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares". No obstante, a priori, parece que en Córdoba y Andalucía no habrá afectaciones relevantes, más allá de que, al final de la semana, se haga más probable la llegada de nuevas precipitaciones, aunque el pronóstico hasta entonces aún puede variar bastante.
En todo caso, y centrándonos ya en el pronóstico concreto para hoy lunes, 16 de marzo, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con ligeros cambios. Vientos de componente este flojos, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 20º; en Lucena, entre 6º y 18º; en Pozoblanco, entre 4º y 18º, y en Priego, entre 3º y 17º.
El tiempo este martes
Mañana martes, 17 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos despejados aumentando al final a nubosos con nubes altas por el oeste. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios. Vientos flojos de componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 6º y 23º; en Lucena, entre 8º y 22º; en Pozoblanco, entre 6º y 21º, y en Priego, entre 6º y 22º.
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