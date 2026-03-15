Retirada de obstáculos y regulación del tráfico: las medidas del Plan Capuchón para la Semana Santa en Cabra

El Ayuntamiento de Cabra y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, ultiman en estos días los detalles de la Semana Santa a través del Plan Capuchón.

Responsables y técnicos de Presidencia, Turismo, Feria y Fiestas, Seguridad, Limpieza y Servicios Municipales se han reunido para coordinar las actuaciones que garantizarán el buen desarrollo de los desfiles procesionales de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.

Medidas solicitadas por las hermandades

El Plan Capuchón recoge cada una de las medidas que se desplegarán por parte de los servicios municipales, basadas en las solicitudes que han venido demandando las hermandades y cofradías a través de la Agrupación, para asegurar que la ciudad viva la Semana Santa con total normalidad.

Entre las acciones previstas destacan la retirada de obstáculos en la vía pública, la regulación del tráfico, los refuerzos en limpieza viaria y la difusión de información a los ciudadanos.

El Plan Capuchón, al igual que en ediciones anteriores, servirá para garantizar que cada paso pueda recorrer las calles con normalidad y más en este 2026 con el estreno de la nueva carrera oficial, trasladada a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán para realizar la estación de penitencia ante el Sagrario, según lo aprobado por la Agrupación de Cofradías.