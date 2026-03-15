Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFLadisFallecida Sector SurEl tiempoSector inmobiliarioCostalerosTabernasCrónicaRaúl BravoIglesia neoclásica
instagramlinkedin

Sucesos

Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario, la Guardia Civil y bomberos de Priego de Córdoba

El accidente se ha producido con un tractor.

El accidente se ha producido con un tractor. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una persona, de la que se desconocen más datos, ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad cordobesa de Fuente Tójar, según ha informado Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El servicio de emergencias ha atendido una llamada de socorro a las 13.00 que informaba del accidente de un tractor, que podría haber caído a un tajo en una finca. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Priego de Córdoba, ya que era necesario el rescate porque se encontraba en una zona abrupta y de difícil acceso.

Noticias relacionadas y más

Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

TEMAS

  1. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  2. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  3. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
  4. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  5. El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
  6. La CHG acometerá obras de mejoras del embalse de Bembézar
  7. La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil
  8. Los viajeros atrapados en Dubái ya están en Montilla: 'Volver al trabajo es la mejor terapia

El Cristo de la Agonía de Palma del Río inicia la cuenta atrás de la Semana Santa con su tradicional procesión

El Cristo de la Agonía de Palma del Río inicia la cuenta atrás de la Semana Santa con su tradicional procesión

Manolo Lama y Brígida Jiménez, hijos adoptivos de Cabra por su labor en comunicación e investigación

Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar

Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar

IU lleva al Pleno de la Diputación una moción para impulsar la reapertura de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón

Crespín exige a la Junta financiación para activar los talleres del Centro de Artesanía de Los Pedroches en El Viso

Crespín exige a la Junta financiación para activar los talleres del Centro de Artesanía de Los Pedroches en El Viso

El torero El Puri recibe el título de hijo predilecto de Bujalance

El torero El Puri recibe el título de hijo predilecto de Bujalance

La Diputación mejora la residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco con 49 nuevos equipos de climatización

La Diputación mejora la residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco con 49 nuevos equipos de climatización

CSIF alerta del riesgo en los embalses cordobeses por la falta de personal

CSIF alerta del riesgo en los embalses cordobeses por la falta de personal
Tracking Pixel Contents