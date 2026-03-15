Muere una persona en un accidente con un tractor en Fuente Tójar

Una persona, de la que se desconocen más datos, ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad cordobesa de Fuente Tójar, según ha informado Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El servicio de emergencias ha atendido una llamada de socorro a las 13.00 que informaba del accidente de un tractor, que podría haber caído a un tajo en una finca. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Priego de Córdoba, ya que era necesario el rescate porque se encontraba en una zona abrupta y de difícil acceso.

Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.