Manolo Lama y Brígida Jiménez, hijos adoptivos de Cabra por su labor en comunicación e investigación

El consistorio egabrense ha entregado este domingo en el Teatro El Jardinito, los títulos de hijos adoptivos de la ciudad al periodista deportivo Manolo Lama Jiménez y a Brígida Jiménez Herrera, exdirectora del centro Ifapa de Cabra, como reconocimiento a sus respectivas trayectorias profesionales y a su vinculación con la ciudad, destacándose en ambos casos, la relevancia de su trabajo en ámbitos como la comunicación y la investigación agraria, así como su proyección vinculada a la ciudad.

Un acto institucional, con motivo del Día de Cabra, por el que se conmemora el 177 aniversario de la concesión del título de ciudad por parte de la reina Isabel II a la entonces villa de Cabra, un reconocimiento histórico otorgado el 15 de marzo de 1849 y que cada año sirve para destacar el compromiso y la aportación de personas y entidades vinculadas al municipio.

Imagen de los premiados, junto el alcalde, Fernando Priego, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

Reconocimiento a dos establecimientos históricos

La ceremonia, conducida por la comunicadora egabrense Marisi Ruiz, ha servido para poner en valor la contribución de personas, empresas y trabajadores al desarrollo social y económico de la localidad, reconociéndose también a dos establecimientos históricos que superan el siglo de actividad y que representan el arraigo del comercio tradicional como son Farmacia Muñiz Cordón y Textiles Rafael Corpas, negocios familiares que han mantenido su actividad a lo largo de varias generaciones.

Al mismo tiempo, se ha tributado un homenaje institucional al hasta ahora director de la Biblioteca Municipal Juan Soca, José Pérez Muñoz, tras finalizar en estos días su etapa profesional, agradeciéndole los años de dedicación y servicio prestados a la ciudadanía desde la administración local.

El acto, amenizado musicalmente por el violinista Ángel Moreno y el pianista Julián García, ha estado presidido por el alcalde, Fernando Priego, junto a la corporación municipal, contando con la presencia de distintas autoridades, como entre otras, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Durante su intervención, el regidor ha felicitado a las personas y entidades distinguidas, subrayando que todas ellas «representan los valores que han contribuido a construir la ciudad a lo largo de generaciones». En este sentido, ha destacado su ejemplo de «constancia, trabajo y compromiso en distintos ámbitos», señalando que su trayectoria contribuye a «engrandecer Cabra y refleja el amor por esta tierra tanto de quienes nacieron aquí como de quienes han elegido esta ciudad como su hogar», señalando además que el momento actual que vive la localidad es fruto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía y del dinamismo de su tejido social, económico y cultural.

«Cabra avanza gracias al trabajo diario de su gente, de sus empresarios, de sus asociaciones y de tantos profesionales que creen en el futuro de esta ciudad y trabajan para hacerla mejor cada día», ha afrimado.

Sentimiento de pertenencia

En esta línea, el primer edil ha puesto de relieve el impulso que el Ayuntamiento está promoviendo a través de distintas inversiones estratégicas orientadas a favorecer el desarrollo urbano, económico y social del municipio, recordando algunos proyectos que en algunos casos ya han comenzado y otros que se van a ir sucediendo en los próximos meses y para lo que ha animado a toda la ciudadanía, a continuar trabajando de forma conjunta por el futuro del municipio.

Priego también ha apelado a reforzar el sentimiento de pertenencia y el orgullo por la ciudad, invitando a la ciudadanía a «sentirse orgullosa de ser egabrense, hablar bien de Cabra y valorar todo lo que estamos logrando entre todos», señalando que la localidad vive «un momento de avance evidente en ámbitos como el económico, el demográfico, el social o el cultural».