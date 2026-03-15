El tiempo
¿Llegó el momento de guardar el edredón? Córdoba espera la pronta llegada de la primavera
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para capital y provincia
Tras un sábado en el que el termómetro bajó sensiblemente durante la tarde, esta pasada madrugada la temperatura ha sido bastante fresca, incluso por encima de lo habitual en una noche aún de invierno. Así, la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Córdoba ha marcado una mínima de 11 grados e las 06.00 horas, momento en el que el termómetro ha comenzado a subir.
En muchos hogares de la ciudad y de la provincia, la ropa de cama ha comenzado a 'pesar'. Entre el nórdico o el edredón, la colcha, la manta, la sábana y la bajera, la sensación térmica ha sido elevada en no pocas alcobas, lo que puede generar la legítima pregunta de si toca o no quitar ya el edredón y comenzar a aliviar el peso de cada noche.
Y es que la primavera está a la vuelta de la esquina: llegará la próxima semana, el 20 de marzo, pero los primeros síntomas ya se notan a nivel climático. Y es que las temperaturas seguirán subiendo y no se descarta que alcancemos los 23 grados en los días de más calor.
En todo caso, y centrándonos ya en el pronóstico concreto para hoy domingo, 15 de marzo, la Aemet espera cielos con intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 21º; en Lucena, entre 9º y 18º; en Pozoblanco, entre 8º y 17º, y en Priego, entre 7º y 16º.
El tiempo este lunes
Mañana lunes, 16 de marzo, la previsión de la Aemet en Córdoba es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con ligeros cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 20º; en Lucena, entre 6º y 18º; en Pozoblanco, entre 5º y 18º, y en Priego, entre 3º y 17º.
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