IU lleva al Pleno de la Diputación una moción para impulsar la reapertura de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno del miércoles una moción para reclamar la reapertura de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón, una infraestructura que consideran “clave” para el futuro del norte de la provincia y, especialmente, para Peñarroya-Pueblonuevo y el conjunto del Guadiato.

La iniciativa plantea que la Diputación retome las gestiones con el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para impulsar la recuperación de esta conexión, al tiempo que se insta a ambas administraciones a trabajar de forma coordinada para hacer posible su reapertura. Asimismo, se propone trasladar estos acuerdos a los ayuntamientos de la provincia, a la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados.

Una historia ligada al ferrocarril

Desde IU recuerdan que Peñarroya-Pueblonuevo y el Guadiato han estado históricamente ligados al ferrocarril como elemento clave para su desarrollo económico y social. La apertura en 1868 de la línea Almorchón-Belmez y su ampliación hasta Córdoba en 1873 convirtió al tren en una infraestructura fundamental para el transporte de personas y mercancías, especialmente en el contexto del importante desarrollo industrial y minero de la zona.

Vía Almorchon por Cerro Muriano. / NIZA

Sin embargo, el “progresivo desmantelamiento” de la red ferroviaria y el corte de la conexión con la capital cordobesa en los años ochenta han contribuido al “aislamiento” territorial de la comarca. Según el grupo provincial de IU, esta situación ha tenido consecuencias “negativas” en términos de oportunidades económicas, empleo y fijación de población. “No es admisible que una comarca con tantas potencialidades haya perdido el 18,4% de su población en lo que va de siglo y siga soportando uno de los índices de desempleo más altos de Europa”, han señalado.

La formación recuerda además que la reivindicación de esta línea ferroviaria lleva décadas sobre la mesa. En 1994 se firmó un convenio entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para remodelar el ramal ferroviario, y en el año 2000 se aprobó por unanimidad otro acuerdo entre la Diputación, Renfe y Covap, iniciativas que finalmente “no se ejecutaron”.

Posteriormente, en 2008 la Junta de Andalucía llegó a adjudicar la redacción del estudio de la línea Córdoba-Almorchón con la previsión de que estuviera en funcionamiento en 2012, algo que tampoco llegó a materializarse.

Al fondo, Sierra Palacios, y en un plano más cercano un viaducto del ferrocarril Cordoba-Almorchón. / CÓRDOBA

"Existe un respaldo institucional claro"

Izquierda Unida volvió a impulsar esta reivindicación en 2018 mediante una moción en la Diputación y una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, ambas encaminadas a recuperar la conexión ferroviaria y a integrarla en una estrategia de desarrollo para el norte de la provincia. “Existe un respaldo institucional claro a esta demanda, pero la realidad es que la línea sigue sin recuperarse”, han lamentado desde el grupo provincial.

Para IU, esta conexión entre Córdoba, Extremadura y Castilla-La Mancha tiene un “alto valor estratégico” para el desarrollo industrial del norte de la provincia. “Córdoba es una de las dos únicas provincias de España sin red de cercanías, y en un contexto de despoblación rural eso es un error estratégico”, han afirmado. “El tren no solo une territorios, también ayuda a mantener vivas las comunidades y a generar oportunidades”, han añadido.

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Por ello, desde el grupo provincial insisten en que es el momento de retomar este proyecto y situarlo de nuevo en la agenda de las administraciones públicas. “Las políticas europeas y estatales están apostando claramente por el ferrocarril como medio de transporte clave para la transición ecológica y para vertebrar el territorio. El norte de Córdoba no puede seguir esperando”, han concluido.