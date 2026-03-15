La Diputación de Córdoba mejora la residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco con 49 nuevos equipos de climatización.

El calor ya no será el mismo problema para decenas de mayores de Pozoblanco. La Diputación de Córdoba ha culminado una actuación de mejora en la Residencia Jesús Nazareno que permitirá reforzar el bienestar de las 70 personas residentes gracias a la instalación de nuevos sistemas de climatización y a la ampliación de la red eléctrica del edificio.

La información ha sido trasladada por el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante una visita al centro, donde ha subrayado que esta intervención “ha permitido la ampliación de la instalación eléctrica del edificio y la instalación de nuevos sistemas de climatización”.

En concreto, la Diputación ha destinado 34.169,92 euros a la puesta en funcionamiento de 47 equipos de climatización en habitaciones, otros dos en zonas comunes y cuatro ventiladores de techo en los espacios de visita. Una actuación con la que se busca mejorar las condiciones de confort de un colectivo especialmente sensible a las temperaturas extremas durante los meses de verano.

“Esta actuación repercutirá de manera directa en el bienestar de las 70 personas que residen en este momento en estas instalaciones”, ha señalado Fuentes, quien ha recordado que hasta ahora se venían registrando situaciones complicadas por las altas temperaturas estivales, una circunstancia que afectaba especialmente a personas mayores y vulnerables.

Una mejora directa en la calidad de vida de los residentes

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha insistido en que esta inversión no solo moderniza las instalaciones, sino que también tiene una incidencia directa en la salud y en la calidad de vida de quienes viven en la residencia. En palabras de Fuentes, se trata de “una mejora que influirá de manera directa en la calidad de vida y, como consecuencia, en la salud, de las personas mayores que viven en la actualidad en el centro”.

La Diputación de Córdoba mejora la residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco con 49 nuevos equipos de climatización. / CÓRDOBA

La Residencia Jesús Nazareno de Pozoblanco es, además, una institución con una fuerte vinculación histórica y social con el municipio y con la comarca de Los Pedroches, por lo que esta actuación supone también un respaldo al papel que desempeña en la atención diaria a los mayores.

Reconocimiento a la labor de las hermanas hospitalarias

Durante su visita, Fuentes también ha querido poner en valor el trabajo que desarrollan las hermanas hospitalarias, con la hermana Mari, superiora del centro, al frente. Según destacó, realizan una labor marcada por la “voluntariedad y el compromiso social” con Pozoblanco y con sus personas mayores.

El presidente provincial ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para sostener este tipo de servicios. “Juega un importante papel la colaboración entre administraciones y entidades sociales”, ha afirmado, remarcando que esa cooperación resulta esencial para que los profesionales y responsables del cuidado diario cuenten con los recursos necesarios.

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Fuentes ha concluido tendiendo la mano de la Diputación para seguir impulsando nuevas mejoras en este centro, al que definió como un “símbolo histórico de solidaridad y cuidado de toda una comarca”. Una intervención que, más allá de la inversión, deja un mensaje claro: cuidar mejor a los mayores también pasa por adaptar los espacios en los que viven cada día.