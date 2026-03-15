CSIF alerta del riesgo en los embalses cordobeses por la falta de personal

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) en Córdoba, denuncia la situación límite en la que se encuentran los 14 embalses ubicados en la provincia, ya que, a pesar de los grandes anuncios realizados por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de más inversión en estas infraestructuras, la falta de personal y el deterioro de estas instalaciones comprometen la gestión de emergencias en un contexto como el actual marcado por borrascas e inundaciones recurrentes, como las ocurridas hace un mes.

En Guadanuño, sólo dos trabajadores

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, señala que embalses estratégicos, como es el caso del de Guadañuno, solo cuentan con dos trabajadores adscritos en la actualidad, mientras que en las grandes presas, como ocurre en la de Iznájar, Yeguas y San Rafael de Navallana, apenas disponen de seis operarios, lo que obliga a realizar turnos con una sola persona.

Embalse de Guadanuño de Córdoba tras las lluvias de primavera. / A. J. González

El representante sindical considera que, pese a que se espera la incorporación de unos 50 trabajadores en Andalucía y se ha anunciado una inversión urgente de unos 40 millones de euros, “estas cifras son insuficientes para cubrir las más de 200 vacantes necesarias solo en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir”. El sindicato indica que, a todo esto, se suma que personal cualificado que trabajaba en los embalses está abandonando sus puestos al tener los salarios más bajos de la Administración y la dureza que supone trabajar en entornos aislados y sin servicios básicos.

Instalaciones envejecidas

Muñoz también lamenta que gran parte de estas instalaciones están envejecidas y con un estado de mantenimiento que es “deficiente”. “En embalses de Córdoba hay desagües de fondo bloqueados por especies invasoras como el mejillón cebra, lo que impide a los operarios realizar correctamente las maniobras necesarias ante las crecidas”, recalca el máximo representante del sector de AGE de CSIF Córdoba.

Ante esta situación, el sindicato demanda al Ministerio la implantación obligatoria de dotaciones de personal mínimas en embalses de categoría A, que son aquellos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Del mismo modo, la central sindical reclama la aprobación del complemente específico del agua para reconocer la responsabilidad y penosidad del trabajo, así como la cobertura inmediata de todas las jubilaciones que no han sido repuestas desde hace décadas.

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CSIF señala que, de no adoptarse medidas inmediatas por parte del Gobierno que garanticen la dignidad profesional y la seguridad de la ciudadanía, se iniciará un calendario de movilizaciones en estas infraestructuras en todo el conjunto del país.