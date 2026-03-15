El Cristo de la Agonía de Palma del Río inicia la cuenta atrás de la Semana Santa con su tradicional procesión

Cada cuarto domingo de Cuaresma, Palma del Río tiene una cita que marca el inicio de la cuenta atrás hacia la Semana Santa. La protagoniza la hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora de las Lágrimas y bendito patriarca San José, que ha vuelto este domingo a sacar al Cristo de la Agonía a las calles.

La imagen ha procesionado con una cuadrilla de 64 costaleros bajo las órdenes del cuerpo de capataces, entre los que se encuentra el hermano mayor, Abel Álvarez. La hermandad, la más joven de la localidad, cumple 14 salidas. Fue en 2009 cuando un grupo de jóvenes decidió que el cuarto domingo de Cuaresma debía tener su propia estación de penitencia. Desde entonces, La Agonía anuncia que la Semana Santa está cerca y deja su impronta de incienso y chicotás por las calles.

A las 17.00 horas, el paso de misterio ha salido de la parroquia de La Asunción, acompañado por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Este año la hermandad estrena dos faroles de guía y un nuevo sudario para el Cristo, bordado y rematado con flecos en hilo de oro. La primera levantá estuvo dedicada a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y el llamador fue golpeado por el párroco Francisco Gámez.

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Con esta estación de penitencia, Palma del Río abre un tiempo especialmente esperado por los cofrades. Decenas de personas han acompañado a la hermandad durante su recorrido, en una tarde que ya huele a Semana Santa.