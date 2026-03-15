Crespín exige a la Junta financiación para activar los talleres del Centro de Artesanía de Los Pedroches en El Viso.

Los oficios artesanales de Los Pedroches piden paso antes de que sea demasiado tarde. La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado a la Junta de Andalucía que cumpla con el compromiso pendiente con el Centro de Artesanía de Los Pedroches y destine financiación para habilitar la zona de talleres de formación en este equipamiento ubicado en El Viso.

Según han trasladado Crespín y el alcalde de la localidad, Juan Díaz Caballero, la administración autonómica sigue sin concretar su aportación a un proyecto pensado para proteger los oficios artesanales, favorecer el relevo generacional y evitar que se pierda parte del talento tradicional de la comarca, explica el PSOE en una nota de prensa.

La dirigente socialista ha pedido al Ejecutivo de Juanma Moreno que “cumpla con la parte que le corresponde a la administración andaluza” en la creación de este centro y consigne una partida presupuestaria que permita adecuar parte del edificio como espacio de talleres. El objetivo, según ha defendido, es que los artesanos de la zona puedan transmitir sus conocimientos a futuros emprendedores y profesionales.

Un proyecto con apoyo local y provincial, pendiente de la Junta

Crespín y Díaz Caballero han recordado que el Centro de Artesanía de Los Pedroches comenzó a gestarse con el anterior Gobierno socialista en la Junta, a través de un proyecto piloto impulsado junto a la Fundación Savia, el Ayuntamiento de El Viso y los artesanos de la comarca.

En ese diseño inicial, el Consistorio asumió la compra del edificio que alberga el centro, mientras que la Diputación de Córdoba se comprometió a acondicionar la primera y la segunda planta como zona expositiva y área formativa. “Ayuntamiento y Diputación han cumplido, pero el cambio de gobierno en la Junta dejó a la administración andaluza sin concretar su participación”, han señalado ambos responsables.

Esa falta de implicación económica por parte de la Junta, sostienen, está frenando una fase decisiva del proyecto: la creación de los espacios donde se desarrollen los talleres de formación artesanal, una herramienta clave para que los conocimientos tradicionales no desaparezcan con el paso del tiempo.

Reclamo para preservar el talento artesanal de Los Pedroches

El alcalde de El Viso ha insistido en que el Ayuntamiento ha presentado varias enmiendas al Presupuesto de la Junta de Andalucía tras mantener reuniones con responsables autonómicos en Córdoba. Sin embargo, ha lamentado la ausencia de avances concretos. “Mucho apoyo de palabra, pero de los talleres de formación, nada”, ha resumido.

La reclamación cobra especial relevancia en una comarca como Los Pedroches, declarada Zona de Interés Artesanal (ZIA) y considerada una de las áreas andaluzas con mayor número de artesanos. Para el regidor, este centro nace con una vocación clara: recoger la tradición artesanal de la comarca, formar a nuevos profesionales, difundir los oficios y mejorar tanto a los productores como a los productos artesanos.

Además, el espacio está concebido como un punto de encuentro para exposiciones y actividades vinculadas a los distintos oficios, reforzando así su papel cultural, económico y social dentro del norte de la provincia.

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La petición lanzada desde El Viso sitúa ahora el foco sobre la respuesta de la Junta de Andalucía. En una comarca donde la artesanía forma parte de su identidad, la puesta en marcha de estos talleres se presenta como una pieza fundamental para que ese legado no quede solo en la memoria, sino que siga vivo en manos de las próximas generaciones.