El torero El Puri recibe el título de Hijo Predilecto de Bujalance

El torero Agustín Castellano Martínez El Puri, ha recibido del Título de Hijo Predilecto de la Muy Noble y Leal Ciudad de Bujalance, en un pleno extraordinario celebrado en el Teatro Español, debido a la gran cantidad de bujalanceños, que querían estar acompañando al torero bujalanceño.

Este reconocimiento, estuvo cargado de una gran emotividad, ya que se reconocía la ingente labor realizada por el Puri, en el orbe taurino y el amor por su pueblo. Tomando la alternativa de manos de El Cordobés, con El Pireo como testigo y triunfos como la salida por la Puerta Grande en hombros de la plaza de Las Ventas tres años consecutivos, fue protagonista de la película El paseíllo, con graves cogidas, además destaca por su entrega y colaboración con Bujalance.

'El Puri': "Un torero de Puerta Grande"

La apertura del acto fue una evocación poética y musical al mundo del toro, con la lectura de poemas taurinos a cargo de Aure Palacios y Rosa Morente.

Seguidamente, un paseíllo de jóvenes taurinos bujalanceños por la sala, hasta llegar al escenario, donde realizaron una exhibición de toreo de salón a los sones del pasodoble Manolete.

Agustín Castellano Martínez 'El Puri' recibe el Título de Hijo Predilecto de Bujalance, en un pleno extraordinario celebrado en el Teatro Español. / J. ESCAMILLA

A continuación se constituyó el pleno, en el escenario, donde la alcaldesa, Elena Alba dio la bienvenida y pasó la palabra al concejal de Cultura, Toni Pavón que procedió a la lectura del acta y del procedimiento reglamentario, por el que se acuerda el nombramiento de El Puri como Hijo Predilecto de la Ciudad de Bujalance. Además relató los meritos del torero, para lograr esta distinción, reconociendo la trayectoria y el legado de "un torero de Puerta Grande".

Seguidamente, hablaron los portavoces de Por Bujalance, PSOE PP y la alcaldesa, que alabaron su carrera como torero y agradecieron todo lo realizado a lo largo de su vida en favor de Bujalance y sus vecinos.

Una vez aprobadas por unanimidad las propuestas, la alcaldesa Elena Alba y el concejal de Cultura, entregaron entre aplausos de un público puesto en pie, la Medalla de Bujalance y el título acreditativo de Hijo Predilecto, en ese momento estuvo acompañado por su familia y el presidente de la Peña Taurina de Bujalance, Juan Antonio Barco.

El Puri recibe la Medalla de Bujalance. / J. ESCAMILLA

Después intervino, Ladislao Rodríguez Ladis, fotógrafo taurino y amigo intimo del homenajeado, que dejó una emotiva semblanza de la vida del matador, desde sus difíciles inicios, sus éxitos taurinos y sus premios, finalizando con unas emocionadas palabras del homenajeado, de profunda gratitud y cariño a su pueblo natal, al que ha paseado con orgullo por todas partes y agradecimiento a los bujalanceños, a los que se siente muy unido.

Finalmente, y sin más asuntos que tratar, la alcaldesa levantó la sesión y se escucharon los himnos de Andalucía y de España, a cargo de la AMC Pedro Lavirgen.

El acto se completó con la inauguración de la Exposición “El Puri un torero de Puerta Grande” en el hall del teatro y la convivencia en el restaurante El Tomate.