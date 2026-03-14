Pozoblanco celebra el certamen de bandas 'En clave de pasión' con agrupaciones musicales locales

El certamen de bandas En clave de pasión vivió una edición más este sábado en Pozoblanco. Una edición que ha llegado con variaciones con respecto a las de los últimos años por el escenario y por las bandas participantes con agrupaciones únicamente locales.

Las bandas cofrades, ‘En clave de pasión’

Antes del certamen, las bandas realizaron un pasacalles que les condujo hasta la calle Real, punto de encuentro y de actuación para todas las bandas. La Agrupación de Cofradías y Hermandades ha optado este año por la calle en lugar del teatro El Silo o la caseta municipal, escenario de ediciones anteriores.

Noticias relacionadas

La otra gran novedad llegaba con la ausencia de bandas de fuera la localidad por lo que han estado presentes la Banda Municipal de Música, La Soledad, los del Perdón y los Sayones.