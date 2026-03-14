Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tabernas cordobesasCampo Santo de los MártiresCordobesas en TailandiaPrevia CCFComer en la sierraAccidente MercacórdobaBatalla de MundaUrgencias LevanteEstafas 'online'El tiempo
instagramlinkedin

Los Pedroches

Pozoblanco celebra el certamen de bandas 'En clave de pasión' con agrupaciones musicales locales

La Agrupación de Cofradías y Hermandades modificó el formato del certamen musical, trasladando los conciertos a la calle Real en lugar de los espacios cerrados de años anteriores

Certamen de bandas de música en Pozoblanco.

Certamen de bandas de música en Pozoblanco. / J. LÓPEZ

Julia López

Julia López

Pozoblanco

El certamen de bandas En clave de pasión vivió una edición más este sábado en Pozoblanco. Una edición que ha llegado con variaciones con respecto a las de los últimos años por el escenario y por las bandas participantes con agrupaciones únicamente locales.

Las bandas cofrades, ‘En clave de pasión’

Las bandas cofrades, ‘En clave de pasión’

Antes del certamen, las bandas realizaron un pasacalles que les condujo hasta la calle Real, punto de encuentro y de actuación para todas las bandas. La Agrupación de Cofradías y Hermandades ha optado este año por la calle en lugar del teatro El Silo o la caseta municipal, escenario de ediciones anteriores.

Noticias relacionadas

La otra gran novedad llegaba con la ausencia de bandas de fuera la localidad por lo que han estado presentes la Banda Municipal de Música, La Soledad, los del Perdón y los Sayones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  2. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  3. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
  4. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
  5. El Ayuntamiento de Baena declara la ruina legal del antiguo matadero Mimarsa por su grave estado de deterioro
  6. El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
  7. La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil
  8. La última menor que permanecía ingresada tras el accidente de Adamuz abandona el hospital Reina Sofía de Córdoba

Fran García Reyes pregona con el corazón lleno de fe la Semana Santa de Fuente Palmera

Fran García Reyes pregona con el corazón lleno de fe la Semana Santa de Fuente Palmera

Pozoblanco celebra el certamen de bandas 'En clave de pasión' con agrupaciones musicales locales

Pozoblanco celebra el certamen de bandas 'En clave de pasión' con agrupaciones musicales locales

El torero El Puri recibe el título de Hijo Predilecto de Bujalance

El torero El Puri recibe el título de Hijo Predilecto de Bujalance

La imagen de San Rodrigo Mártir recorre Cabra por su festividad

La imagen de San Rodrigo Mártir recorre Cabra por su festividad

Por 16 euros la ración, en caldereta y a la brasa: Conquista ofrece la «excelencia» de la carne de cordero

Por 16 euros la ración, en caldereta y a la brasa: Conquista ofrece la «excelencia» de la carne de cordero

Investigadores buscan la ubicación exacta de la Batalla de Munda en la campiña cordobesa: el debate sigue abierto dos milenios después

Investigadores buscan la ubicación exacta de la Batalla de Munda en la campiña cordobesa: el debate sigue abierto dos milenios después

La Hermandad de la Soledad de Villafranca celebra sus cultos cuaresmales con un triduo y dos conferencias

Las 'Calles en Flor' regresan a Cañete de las Torres

Las 'Calles en Flor' regresan a Cañete de las Torres
Tracking Pixel Contents