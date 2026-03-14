Investigadores buscan la ubicación exacta de la Batalla de Munda en la campiña cordobesa: el debate sigue abierto dos milenios después

Este próximo martes se conmemora el 2.070 aniversario de la Batalla de Munda, uno de los episodios militares más decisivos de la historia romana.

Aquella contienda, considerada el último gran episodio armado de la Segunda Guerra Civil Romana, marcó el desenlace del largo conflicto que enfrentó a los partidarios de César —los llamados populares— con los optimates, liderados tras la muerte de Cneo Pompeyo Magno por sus hijos. El choque fue, además, el enfrentamiento definitivo que permitió a César regresar a Roma y ser nombrado dictador tras derrotar a sus rivales.

La batalla tuvo lugar el 17 de marzo del año 45 antes de Cristo, frente a la ciudad de Munda, en un escenario que la tradición ha vinculado con el actual territorio de la Campiña cordobesa.

El paraje de los Llanos de Vanda, enclavado entre los términos de Montilla, Nueva Carteya y Espejo, es uno de los lugares que se han defendido como lugar donde ocurrió la batalla de ‘Munda’. / A.J. González

Pero dos mil setenta años después, la Batalla de Munda sigue generando una pregunta fundamental que continúa sin una respuesta definitiva: ¿dónde estaba exactamente la ciudad de Munda y el campo de batalla en el que se enfrentaron los ejércitos?

Diversas teorías

El texto conocido como Bellum Hispaniense, la principal fuente para el conocimiento de la campaña de César en los años 46 y 45 antes de Cristo, menciona numerosos topónimos cuya localización exacta sigue siendo problemática. Sin embargo, ninguno ha suscitado tantos debates como Munda.

El primer intento de identificar su ubicación lo realizó en el siglo dieciséis el anticuario cordobés Ambrosio de Morales, quien situó la ciudad en Monda, en la provincia de Málaga. Durante siglos, esta hipótesis fue la más aceptada por numerosos eruditos.

Pero a finales del siglo dieciocho surgieron nuevas interpretaciones. Una consulta realizada a varios especialistas mostró que la tesis de Morales seguía siendo dominante, aunque Francisco Pérez Bayer planteó una alternativa distinta al proponer como escenario Monturque.

El 'Bellum Hispalense' es el principal texto del que beben los historiadores

Precisamente, esta es la teoría defendida por el montillano Antonio Millán Doncel, quien ha desarrollado una investigación cuyo origen se encontraría en un documento que localizó en Reino Unido en colaboración con la artista Michelle Turton y que, según detalla, «se creía que estaba perdido». Posteriormente, el propio Millán facilitó una copia traducida de ese documento a los ayuntamientos de Montilla y Monturque, haciendo notar que la abundancia de restos romanos en esta villa que alberga las populares cisternas bajo su cementerio municipal reforzaría su hipótesis.

Con todo, en el siglo diecinueve, el debate sobre la ubicación de Munda continuó ampliándose. En 1860, los hermanos Oliver Hurtado, ganadores de un concurso convocado por la Real Academia de la Historia para resolver la cuestión, defendieron que la batalla debía situarse en Ronda la Vieja, también en Málaga.

Poco después, en 1863, el coronel francés Eugéne-Georges Stoffel, que realizó un estudio para el emperador Napoleón III, llegó a una conclusión distinta. Apoyándose en un exhaustivo análisis topográfico y en datos procedentes de la arqueología, Stoffel defendió que la batalla debía localizarse en Montilla.

No obstante, en la década de 1980 apareció una nueva hipótesis que volvió a cambiar el panorama historiográfico. Los investigadores Vicente Durán Recio y Manuel Ángel Ferreiro López identificaron la antigua Munda con el yacimiento arqueológico del cerro de las Camorras, situado en la campiña sevillana. Según esta teoría, el enfrentamiento habría tenido lugar en el Llano de las Águilas, en las proximidades de ese cerro. En la actualidad, esta propuesta cuenta con una gran aceptación entre muchos especialistas, aunque el debate sigue abierto.

Nuevos estudios

Mientras el debate historiográfico continúa abierto, la investigación arqueológica sigue aportando nuevas pistas. De hecho, en estos días se han iniciado los trabajos de un proyecto internacional que tratará de localizar vestigios de los campamentos militares vinculados a la batalla.

Según ha detallado a CÓRDOBA el investigador Francisco José Jiménez Espejo, los trabajos pretenden identificar estructuras o vestigios de asentamientos militares relacionados con el enfrentamiento. Por ello, Javier Moralejo Ordax, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), visita estos días Montilla en el marco de estas investigaciones.

Moralejo Ordax señala que los últimos hallazgos arqueológicos en la zona de Montemayor aportarían indicios más que relevantes para situar la batalla en el entorno de Montilla. En concreto, destaca que los numerosos objetos militares encontrados permiten confirmar combates en la región.

El investigador recuerda que «los centenares de objetos de militaria —puntas de flecha, proyectiles de catapultas ligeras y de honda— hallados en Montemayor permiten afirmar, con poco margen de duda que, en efecto, tenemos aquí la verificación de combates a gran escala en torno a mediados del siglo I antes de Cristo, exactamente el periodo referido por las fuentes literarias referidas a Ulia en época cesariana».

A día de hoy, historiadores, arqueólogos y aficionados a la historia antigua mantienen abierto el debate sobre la localización de la última gran batalla de la República romana, cuyos ecos aún resuenan en la memoria.