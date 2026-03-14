Subbética
La imagen de San Rodrigo Mártir recorre Cabra por su festividad
Fue portada a hombros, acompañada por la Virgen de la Sierra Chiquita, en el marco de los actos organizados por su Hermandad
La imagen de San Rodrigo Mártir, patrón de Cabra, ha recorrido este sábado las calles egabrenses en procesión, dentro de los actos organizados por su Hermandad tras su festividad del viernes 13 de marzo.
La salida se produjo tras la misa de las 19.00 horas en la parroquia de la Asunción y Ángeles. San Rodrigo fue llevado a hombros por sus costaleros, estando precedido por la Virgen de la Sierra Chiquita de la Porciúncula, portada por sus costalerillos.
El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical Virgen de las Angustias y de la Banda de Música de Cabra. Con la procesión se cierra un programa de actos y cultos que comenzó el viernes 13 con la misa por el rito hispano-mozárabe en San Juan de Dios y el pregón de Antonio Mora López, presentado por Rosa Lopera Muñoz.
Los actos concluyen este domingo 15 con la misa de San Rodrigo para niños que tendrá lugar en cada una de las parroquias de Cabra y tras la cual se entregará la tradicional torta de la palma y turrolate a los menores.
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